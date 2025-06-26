Тормозной путь Camaro составил почти 50 метров: суд допросил свидетелей по делу Дубовенко

Очередное заседание по делу о смертельном ДТП со спорткаром на проспекте Ленина состоялось в Центральном районном суде Тулы.

26 июня суд допросил свидетелей. Первым выступил водитель черного Mercedes Андрей К. Его автомобиль был в непосредственной близости от места ДТП, кузов иномарки пострадал от обломков других транспортных средств в момент удара. Именно Андрей К. и его пассажир первыми выскочили из машины и побежали к остановившемуся Camaro.

Свидетель сообщил, что с Дубовенко не знаком. 3 мая двигался по проспекту Ленина от улицы Советской в сторону Косой Горы. Скорость не превышал. Увидел, что Camaro начало заносить в районе пересечения с Маргелова.

К слову, в суде озвучили, что тормозной путь спорткара политика составил 48,8 м.

Свидетель рассказал, что его автомобиль посекло осколками, лобовое стекло залило маслом. Сам момент аварии он якобы не видел, только слышал. Остановился, когда залило лобовое.

В момент когда он вышел из салона, Дубовенко за рулем уже не было. Со слов свидетеля, политик не оказывал помощь пострадавшим: не знал как, все ждали скорую, люди были без сознания. Звонил ли водитель Camaro в неотложку, он не слышал.

Напомним, вечером 3 мая на пр. Ленина 38-летний водитель Chevrolet Camaro выехал на встречку и влетел в Toyota Camry, тот столкнулся с «Ладой Гранта» и Mercedes. Погибли 73-летний водитель Toyota и его 68-летняя пассажирка. Установлено, что Дубовенко превысил скорость до 120 км/ч.