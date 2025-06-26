В красивую дату 25.06.2025 в Тульской области родилось 29 детей

Фото Алексея Пирязева.

Девочек больше, чем мальчиков.

В красивую дату 25.06.2025 в Тульской области появились на свет 29 малышей. Это 13 мальчиков и 16 девочек, среди которых одна двойня.

Все новорожденные появились на свет в стенах областного перинатального центра.