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Суд арестовал подмосковную квартиру Дубовенко стоимостью 6 миллионов рублей
Фото из архива

Суд арестовал подмосковную квартиру Дубовенко стоимостью 6 миллионов рублей

На заседание политик пришел уже без костылей. В суде он рассказал, сколько готов заплатить потерпевшим.

Центральный районный суд продолжает рассмотрение уголовного дела о смертельном ДТП на проспекте Ленина в Туле.

Вопрос об обеспечительной мере — аресте имущества подсудимого Дубовенко — подняли еще на прошлом заседании. Суд взял паузу, чтобы проверить, какие активы есть у политика. 

Сегодня, 3 июля, в суде продолжили рассмотрение ходатайства. В заседании озвучили, что в собственности Дубовенко есть однокомнатная квартира в Красногорске. Ее кадастровая стоимость — 6 млн рублей. Также он владеет разбитым Camaro, который приобретал за 2,5 млн рублей. Это имущество потерпевшие просят арестовать, чтобы обеспечить выплаты по их гражданским искам.

Сам Дубовенко против ареста этого имущества возражал. Квартиру просил не арестовывать, так как у него есть жена и дочка, которые жильем также фактически владеют. Кроме того, политик предложил не арестовывать разбитый Camaro, а дать ему возможность сдать его на металлолом, поскольку машина не подлежит восстановлению.

Суд удовлетворил ходатайство частично. Относительно ареста Camaro в прошении отказал — Дубовенко может распоряжаться им. А относительно квартиры в Красногорске суд запретил любые регистрационные действия. Это означает, что политик не сможет ее продать, подарить и совершить любые другие сделки без разрешения суда до момента окончания рассмотрения.

Напомним, одна из потерпевших — дочь погибшего в ДТП водителя Toyota — потребовала с Дубовенко 5 млн рублей в качестве компенсации. Подсудимый возражает. Сегодня в суде он сообщил, что готов заплатить следующие суммы:

  • 112 тысяч рублей за поминальный обед, 
  • 200 тысяч рублей морального вреда,
  • 130 тысяч рублей — похоронные расходы.

В заседании сегодня продолжится судебное следствие, суд приступил к изучению доказательств. 

Сюжет: ДТП с «Камаро»
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