Смертельное ДТП с «Камаро»: суд смягчил приговор Дмитрию Дубовенко

Смертельное ДТП с «Камаро»: суд смягчил приговор Дмитрию Дубовенко

Вместо колонии общего режима мужчина отправится в колонию-поселение.

Сегодня, 8 сентября, Тульский областной суд рассмотрел апелляцию 37-летнего Дмитрия Дубовенко. В июле экс-политик был признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.

Напомним, 3 мая в 20.00 возле остановки общественного транспорта «Педуниверситет» Дубовенко, управляя Chevrolet Camaro, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Toyota Camry. Тот, в свою очередь, столкнулся с «Ладой Гранта» и Mercedes.

В результате аварии погибли два человека: 73-летний водитель Toyota Camry и его 68-летняя пассажирка.

Приговором суда Дубовенко было назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы.

Не согласившись с приговором, адвокаты осужденного подали апелляционную жалобу, в которой просили об отмене июльского приговора.

майсло.jpg

Изучив материалы дела, суд смягчил приговор Дмитрию Дубовенко: он на 4 года 4 месяца отправится в колонию-поселение. 

вчера, в 16:20 −22
