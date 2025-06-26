Въезд в Россию по новым правилам: запущено мобильное приложение для иностранцев ruID

Запущено новое мультиязычное мобильное приложение для иностранцев ruID. С его помощью можно подать заявление о въезде в Россию, проверить ограничения на въезд и сформировать цифровой профиль для получения госуслуг в нашей стране. Об этом сообщает Минцифры.
Приложение доступно на английском, армянском, казахском, киргизском, русском, таджикском, узбекском языках.
Как подать заявление о безвизовом въезде в Россию:
- Зарегистрироваться в ruID. Для этого потребуется ваша электронная почта, российский номер телефона указывать необязательно.
- Не позднее чем за 72 часа до въезда в Россию указать цель поездки и свои данные. В исключительных случаях проинформировать о визите можно за 4 часа до пересечения границы.
- Сфотографироваться.
- Сделать фото документа, удостоверяющего личность.
- Записать голос.
- Дождаться проверки данных.
Заявление могут не оформлять граждане Республики Беларусь, дети до 6 лет, дипломаты и сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России, а также сотрудники международных организаций и их представительств, аккредитованных в России и члены их семей.
Что происходит на границе:
- Данные из заявления проверяются.
- Формируется цифровой профиль иностранного гражданина.
- Создаются СНИЛС и стандартная учётная запись Госуслуг, которые пригодятся, например, для оформления российской сим-карты. Постепенно будет расширяться перечень услуг, доступных внутри страны.
Скачать приложение ruID можно в RuStore, Google Play, AppGallery, App Store.
Подробную информацию можно прочитать по ссылке.