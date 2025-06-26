  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Въезд в Россию по новым правилам: запущено мобильное приложение для иностранцев ruID - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Въезд в Россию по новым правилам: запущено мобильное приложение для иностранцев ruID

Въезд в Россию по новым правилам: запущено мобильное приложение для иностранцев ruID

Рассказываем, как это работает.

Запущено новое мультиязычное мобильное приложение для иностранцев ruID. С его помощью можно подать заявление о въезде в Россию, проверить ограничения на въезд и сформировать цифровой профиль для получения госуслуг в нашей стране. Об этом сообщает Минцифры. 

Приложение доступно на английском, армянском, казахском, киргизском, русском, таджикском, узбекском языках.

Как подать заявление о безвизовом въезде в Россию:

  • Зарегистрироваться в ruID. Для этого потребуется ваша электронная почта, российский номер телефона указывать необязательно.
  • Не позднее чем за 72 часа до въезда в Россию указать цель поездки и свои данные. В исключительных случаях проинформировать о визите можно за 4 часа до пересечения границы.
  • Сфотографироваться.
  • Сделать фото документа, удостоверяющего личность.
  • Записать голос.
  • Дождаться проверки данных.

Заявление могут не оформлять граждане Республики Беларусь, дети до 6 лет, дипломаты и сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России, а также сотрудники международных организаций и их представительств, аккредитованных в России и члены их семей.

Что происходит на границе:

  • Данные из заявления проверяются.
  • Формируется цифровой профиль иностранного гражданина.
  • Создаются СНИЛС и стандартная учётная запись Госуслуг, которые пригодятся, например, для оформления российской сим-карты. Постепенно будет расширяться перечень услуг, доступных внутри страны.

Скачать приложение ruID можно в RuStore, Google Play, AppGallery, App Store.

Подробную информацию можно прочитать по ссылке.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
вчера, в 16:41 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
въезд в РФновые правила для иностранцев

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Скорость 120 км/ч и исправные тормоза: стали известны итоги экспертизы по делу Дубовенко
Скорость 120 км/ч и исправные тормоза: стали известны итоги экспертизы по делу Дубовенко
Как будут спасать лопнувший музей: тульский минкульт прокомментировал ухудшение состояния здания
Как будут спасать лопнувший музей: тульский минкульт прокомментировал ухудшение состояния здания
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.