Пострадавшая сторона в деле о ДТП с Camaro просит изъять у Дубовенко имущество

Фото Виталия Бойко.

Заседание по делу о смертельной аварии в Туле перенесли на 3 июля.

Суду необходимо продолжить расследование о наличии у политика активов — дочь погибшего водителя Toyota ходатайствовала об истребовании у Дубовенко имущества, чтобы получить компенсации, сумма которых составляет почти 5 млн рублей.

Родственница погибшего требует у Дубовенко 4,8 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Изначально сумма была больше — 5 миллионов, однако с учетом полученных от политика денег сумму сократили. Дочка водителя Toyota заявила, что после смерти близкого человека страдает апатией и бессонницей.

С политика хотят взыскать также 253,5 тысячи рублей в качестве компенсации затрат на похороны и 148,5 тысяч — за поминки.

На заседании не обошлось без эксцессов: вторая дочь погибшего мужчины заявила о том, что Дубовенко оболгал её на прошлых слушаниях. По словам потерпевшей, политик заявил, что женщина присвоила отправленные им 200 тысяч рублей, — на самом же деле она вернула деньги.

В процессе прений член ЦК КПРФ заявил, что не отрицает возвращение денег, которые он переводил на похороны. Женщина уточнила, что на этом настаивал адвокат политика, на что получила ответ: «Я же сейчас за себя отвечаю».

Дубовенко также сказал, что не отказывается от выплат пострадавшим, но пяти миллионов у него «просто нет». Дмитрий рассказал судье, что уволился с работы из-за ДТП, его жена в декрете, а все недавние траты — это помощь родственников.

На сегодняшних слушаниях опрашивали свидетелей аварии с Chevrolet Camaro. Один из них — таксист — заявил, что маслкар и Mercedes устроили гонки.