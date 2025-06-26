Свидетель по делу Дубовенко: «Camaro и Mercedes устроили гонки на проспекте»

Фото Виталия Бойко

Водитель арендованного Volkswagen рассказал, что в тот вечер двигался по пр. Ленина в сторону Щекино. В районе улицы Болдина Camaro его подрезал.

Также водитель такси сообщил суду, что, по его мнению, Camaro и Mercedes устроили гонки. Это видел и он, и его пассажиры. «Обгоняли, будто я стоял на месте!» А перед светофором на ул. 9 Мая у Mercedes сработала АБС.

Со светофора у автовокзала таксист заметил, как Camaro начал разгоняться, дальше он уже не упускал спорткар из виду. Но сам момент ДТП он не видел, только «удар, дым и пыль».

Также в суде 26 июня исследовали письменные доказательства.