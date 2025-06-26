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Свидетель по делу Дубовенко: «Camaro и Mercedes устроили гонки на проспекте»
Фото Виталия Бойко

Свидетель по делу Дубовенко: «Camaro и Mercedes устроили гонки на проспекте»

Водитель такси, также попавшего в массовое ДТП, дал показания.

Водитель арендованного Volkswagen рассказал, что в тот вечер двигался по пр. Ленина в сторону Щекино. В районе улицы Болдина Camaro его подрезал.

Также водитель такси сообщил суду, что, по его мнению, Camaro и Mercedes устроили гонки. Это видел и он, и его пассажиры. «Обгоняли, будто я стоял на месте!» А перед светофором на ул. 9 Мая у Mercedes сработала АБС.

Со светофора у автовокзала таксист заметил, как Camaro начал разгоняться, дальше он уже не упускал спорткар из виду. Но сам момент ДТП он не видел, только «удар, дым и пыль».

Также в суде 26 июня исследовали письменные доказательства.

Сюжет: ДТП с «Камаро»
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Фотограф:
вчера, в 18:30 +4
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Место
Тула

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