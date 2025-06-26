В Туле 27 июня пройдёт федеральный этап Всероссийской Ярмарки трудоустройства

Фото из архива Myslo

В пятницу, 27 июня, жители Тульской области узнают о самых привлекательных вакансиях в крупнейших компаниях региона, а также получат возможность пройти собеседование с работодателями и познакомиться с программами обучения и профориентации.

Предприятия предложат соискателям вакантные рабочие места в сферах оборонно-промышленного комплекса, машиностроения и робототехники, сельского хозяйства, ЖКХ, транспорта, организаций питания, оказания услуг связи и телефонии.

В ярмарке вакансий смогут принять участие как безработные и жители без опыта работы, так и квалифицированные работники различных специальностей и профессий. Также мероприятие будет полезно для тех, кто хочет поменять свою профессию, выпускников вузов и колледжей, школьников старших классов и их родителей.

Среди рабочих специальностей с высокой оплатой труда — токари с зарплатой от 180 тысяч рублей, инженеры-гидравлики — от 117 тысяч рублей. Главный технолог может рассчитывать на зарплату от 100 тысяч рублей, водитель троллейбуса — от 90 тысяч рублей.