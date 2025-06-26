  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле 27 июня пройдёт федеральный этап Всероссийской Ярмарки трудоустройства - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле 27 июня пройдёт федеральный этап Всероссийской Ярмарки трудоустройства
Фото из архива Myslo

В Туле 27 июня пройдёт федеральный этап Всероссийской Ярмарки трудоустройства

Мероприятие состоится в рамках форума «Взаимодействие» в ТДК «Ликёрка Лофт».

В пятницу, 27 июня, жители Тульской области узнают о самых привлекательных вакансиях в крупнейших компаниях региона, а также получат возможность пройти собеседование с работодателями и познакомиться с программами обучения и профориентации.

Предприятия предложат соискателям вакантные рабочие места в сферах оборонно-промышленного комплекса, машиностроения и робототехники, сельского хозяйства, ЖКХ, транспорта, организаций питания, оказания услуг связи и телефонии.

В ярмарке вакансий смогут принять участие как безработные и жители без опыта работы, так и квалифицированные работники различных специальностей и профессий. Также мероприятие будет полезно для тех, кто хочет поменять свою профессию, выпускников вузов и колледжей, школьников старших классов и их родителей.

Среди рабочих специальностей с высокой оплатой труда — токари с зарплатой от 180 тысяч рублей, инженеры-гидравлики — от 117 тысяч рублей. Главный технолог может рассчитывать на зарплату от 100 тысяч рублей, водитель троллейбуса — от 90 тысяч рублей.

Мероприятие пройдёт 27 июня с 11.00 до 13.00 в «Ликерке Лофт»
(пр-т Ленина, 85).

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
вчера, в 21:21 0
Другие статьи по темам
Событие
ярмарка вакансийтрудоустройствофорум Взаимодействие
Место
ТулаТДК Ликёрка Лофт

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Где в Туле не будет электроэнергии 27 июня
Где в Туле не будет электроэнергии 27 июня
Пострадавшая сторона в деле о ДТП с Camaro просит изъять у Дубовенко имущество
Пострадавшая сторона в деле о ДТП с Camaro просит изъять у Дубовенко имущество
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.