В Туле осудили наркодилера, сбежавшего от полиции в психиатрической больнице

Фото Артёма Жильцова

В Туле суд вынес приговор 36-летнему украинцу, признав его виновным в покушении на сбыт наркотиков и побеге из-под стражи. Летом и осенью прошлого года злоумышленник организовал в Туле 7 тайников с наркотиками. Он планировал сбыть ещё минимум 40 граммов «зелья», но был задержан полицейскими.

Позже обвиняемый сбежал из-под стражи во время прохождения психиатрической экспертизы – мужчина выбежал из кабинета врача, оказался на улице и, перепрыгнув через забор, скрылся. Спустя несколько часов его задержали на окраине Тулы.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил фигуранта к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.