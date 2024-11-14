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Где в Туле не будет света 15 ноября

Где в Туле не будет света 15 ноября

Сотрудники городских электросетей предупреждают туляков о предстоящих работах.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Новая, 46-66 (нечётн.), 41-61 (нечётн.),
  • ул. Речная, 13-23 (нечётн.), 19-а,
  • ул.  Железнодорожная, 18-28, 1, 27-а, 28-а, 28-б,
  • ул. Шевченко, 63, 65,
  • ул. Кудрявцевская, 75, 81-87 (нечётн.),
  • ул. Ак. Павлова, 34-а, 34-в, 34-б, 16-38 (чётн.), 21-53 (нечётн.),
  • ул. Рязанская, 3-е, 3-ж, 3-в, 3-к, 3-и,
  • пер. Городской, 48, 48-е, 48-а, 46,
  • пер. Южный, 2-38 (чётн.), 15-35 (нечётн.),
  • пр-д Южный, 4-10 (чётн.), 3-7 (нечётн.),
  • ул. Пархоменко, 52-72 (чётн.), 49-63 (нечётн.),
  • 4-й Волоховский пр-д, 1-б,
  • пос. Трудовой: ул. Володарского, 2-22 (чётн.), 1, 3, 4-а, 6-а,
  • ул. Мичурина, 1-17 (нечётн.), 2, 7-а,
  • ул. Октябрьская, 1, 2,
  • ул. Чапаева, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • Мясново: 5-й Полюсный пр-д, 1-15 (нечётн.), 2, 4, 8-а, 10, 12, 21, 33,
  • 9-й пр-д, 2-а-д, 2-6 (чётн.),
  • 10-й пр-д, 1-8,
  • 18-й пр-д, 21, 27, 33, 35, 43, 40-64 (чётн.),
  • ул. Полюсная, 9-а, 11, 8-22 (чётн.),
  • 6-й Полюсный пр-д, 11,
  • 11-й пр-д, 1-а-в, 2-в, 7-а, 1-7 (чётн.),
  • 12-й пр-д, 1-в, 1-д, 3-7 (нечётн.), 8,
  • 16-й пр-д, 2-22 (чётн.), 5-а, 5-25 (нечётн.),
  • 17-й пр-д, 1-28.

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