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В Туле осудят украинца, заложившего по городу 7 тайников с наркотиками и сбежавшего после задержания
Фото: ru.freepik.com.

В Туле осудят украинца, заложившего по городу 7 тайников с наркотиками и сбежавшего после задержания

Мужчину обвиняют сразу по трем статьям УК РФ.

В прокуратуре Пролетарского района Тулы утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего гражданина иностранного государства. Он обвиняется в совершении преступлений сразу по трем статьям УК РФ. 

По версии следствия гражданин Украины с 27 августа до 2 сентября 2023 года, выполняя в преступной группе роль «закладчика», организовал на территории Тулы 7 тайников, в которых разместил смесь, содержащую наркотическое средство, общей массой не менее 5,14 г.

— Кроме этого, он от неустановленного соучастника получил сведения о месте нахождения крупной партии аналогичной смеси общей массой 41,69 г, подготовленной для незаконного сбыта бесконтактным способом на территории областного центра. Довести до конца свои противоправные намерения злоумышленник не смог, его задержали полицейские, — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В изоляторе у украинца нашли мефедрон, который он хранил для личного потребления. В октябре 2023 года мужчина сбежал из-под стражи во время проведения психиатрической судебной экспертизы, однако его все равно поймали. 

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Автор:
сегодня, в 09:45 +1
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