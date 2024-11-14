Тульские волейболисты с «серебром» вернулись из Костромы

В турнире приняли участие сильнейшие команды регионов ЦФО, подарив болельщикам множество ярких эмоций. Итоговая таблица выглядит так:
- Московская область — 1 место,
- Тульская область — 2 место,
- Воронежская область — 3 место,
- Калужская область — 4 место,
- Ивановская область — 5 место,
- Белгородская область — 6 место,
- Липецкая область — 7 место,
- Костромская область — 8 место,
- Владимирская область — 9 место,
- Курская область — 10 место.
Сборная Тульской области, выступавшая под руководством тренера Дмитрия Головина, продемонстрировала высокий уровень игры, слаженность и командный дух! Поздравляем наших спортсменов!