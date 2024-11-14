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Тульские волейболисты с «серебром» вернулись из Костромы
Фото: vk.com/volley_71

Тульские волейболисты с «серебром» вернулись из Костромы

Ребята заняли второе место в Первенстве Центрального федерального округа по волейболу среди юношей в возрасте от 13 до 14 лет.

В турнире приняли участие сильнейшие команды регионов ЦФО, подарив болельщикам множество ярких эмоций. Итоговая таблица выглядит так:

  • Московская область — 1 место,
  • Тульская область — 2 место,
  • Воронежская область — 3 место,
  • Калужская область — 4 место,
  • Ивановская область — 5 место,
  • Белгородская область — 6 место,
  • Липецкая область — 7 место,
  • Костромская область — 8 место,
  • Владимирская область — 9 место,
  • Курская область — 10 место.


Сборная Тульской области, выступавшая под руководством тренера Дмитрия Головина, продемонстрировала высокий уровень игры, слаженность и командный дух! Поздравляем наших спортсменов!

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