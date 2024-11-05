В Тульской области два пьяных водителя не рассчитали скорость и улетели в кювет

Фото Госавтоинспекции Тульской области.

В Веневском районе 3 ноября 40-летний водитель за рулем Kaiyi, превысив скорость, врезался в столб на трассе. От удара машина улетела в кювет.

В результате ДТП водителя с травмами госпитализировали. У него установлено состояние алкогольного опьянения (0,410 мг/л).



В поселке Заокском в 23.20 в Комсомольском проезде 27-летний мужчина также улетел в кювет на ВАЗе. Водитель не учел дорожные и метеорологические условия.

Туляк получил незначительные травмы, после оказания медицинской помощи был отпущен. У него было установлено состояние алкогольного опьянения (0,492 мг/л).