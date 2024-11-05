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  4. В Тульской области два пьяных водителя не рассчитали скорость и улетели в кювет - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
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В Тульской области два пьяных водителя не рассчитали скорость и улетели в кювет
Фото Госавтоинспекции Тульской области.

В Тульской области два пьяных водителя не рассчитали скорость и улетели в кювет

Первая иномарка успела врезаться в столб.

В Веневском районе 3 ноября 40-летний водитель за рулем Kaiyi, превысив скорость, врезался в столб на трассе. От удара машина улетела в кювет. 

В результате ДТП водителя с травмами госпитализировали. У него установлено состояние алкогольного опьянения (0,410 мг/л).

В поселке Заокском в 23.20 в Комсомольском проезде 27-летний мужчина также улетел в кювет на ВАЗе. Водитель не учел дорожные и метеорологические условия.

Туляк получил незначительные травмы, после оказания медицинской помощи был отпущен. У него было установлено состояние алкогольного опьянения (0,492 мг/л).

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Автор:
сегодня, в 15:17 +1
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