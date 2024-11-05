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Кому в ноябре в Туле отключат газ: список адресов
Фото из архива Myslo.

Кому в ноябре в Туле отключат газ: список адресов

АО «Тулагоргаз» опубликовал график плановых работ по техническому обслуживанию газового оборудования с временной приостановкой газа.

В ноябре специалисты АО «Тулагоргаз» проводят работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит от обеспечения доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время. Вызвать мастера можно по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37, либо сделать заявку на сайте (www.tulagorgaz.ru).
Работы проведут по следующим адресам:

5 ноября 
с 10.00 до 17.00:

  • Кирпичный пер., 27,
  • ул. Кутузова, 156.

с 11.00 до 15.00:

  • ул. Гоголевская, 60,
  • ул. Гоголевская, 62.

6 ноября
с 10.00 до 17.00:

  • Кирпичный пер., 32,
  • ул. Кутузова, 156,
  • ул. Седова, 47, подъезды № 1-3.

7 ноября
с 10.00 до 17.00:

  • ул. Октябрьская, 211.

с 11.00 до 15.00:

  • ул. Михеева, 3.

11 ноября
с 10.00 до 17.00:

  • ул. Октябрьская, 211,
  • ул. Баженова, 10-б.

12 ноября
с 10.00 до 17.00:

  •  ул. Токарева, 61,
  • ул. Баженова, 10-б.

с 11.00 до 17.00:

  • Красноармейский пр., 46.

13-14 ноября
с 10.00 до 17.00:

  • ул. Баженова, 10-б.

18 ноября
с 10.00 до 17.00:

  • ул. Кутузова, 15б.

19 ноября
с 10.00 до 17.00:

  • ул. Кутузова, 15б.

с 12.00 до 16.00:

  • ул. Дм. Ульянова, 9, подъезд № 2.

21 ноября
с 10.00 до 17.00:

  • ул. Кутузова, 15-б.

25 ноября
с 11.00 до 15.00:

  • пер. Н. Руднева, 6.

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