Кому в ноябре в Туле отключат газ: список адресов

Фото из архива Myslo.

В ноябре специалисты АО «Тулагоргаз» проводят работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит от обеспечения доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время. Вызвать мастера можно по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37, либо сделать заявку на сайте (www.tulagorgaz.ru).

Работы проведут по следующим адресам:

5 ноября

с 10.00 до 17.00:

Кирпичный пер., 27,

ул. Кутузова, 156.

с 11.00 до 15.00:

ул. Гоголевская, 60,

ул. Гоголевская, 62.

6 ноября

с 10.00 до 17.00:

Кирпичный пер., 32,

ул. Кутузова, 156,

ул. Седова, 47, подъезды № 1-3.

7 ноября

с 10.00 до 17.00:

ул. Октябрьская, 211.

с 11.00 до 15.00:

ул. Михеева, 3.

11 ноября

с 10.00 до 17.00:

ул. Октябрьская, 211,

ул. Баженова, 10-б.

12 ноября

с 10.00 до 17.00:

ул. Токарева, 61,

ул. Баженова, 10-б.

с 11.00 до 17.00:

Красноармейский пр., 46.

13-14 ноября

с 10.00 до 17.00:

ул. Баженова, 10-б.

18 ноября

с 10.00 до 17.00:

ул. Кутузова, 15б.

19 ноября

с 10.00 до 17.00:

ул. Кутузова, 15б.

с 12.00 до 16.00:

ул. Дм. Ульянова, 9, подъезд № 2.

21 ноября

с 10.00 до 17.00:

ул. Кутузова, 15-б.

25 ноября

с 11.00 до 15.00: