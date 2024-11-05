Кому в ноябре в Туле отключат газ: список адресов

В ноябре специалисты АО «Тулагоргаз» проводят работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения.
Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит от обеспечения доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.
Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время. Вызвать мастера можно по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37, либо сделать заявку на сайте (www.tulagorgaz.ru).
Работы проведут по следующим адресам:
5 ноября
с 10.00 до 17.00:
- Кирпичный пер., 27,
- ул. Кутузова, 156.
с 11.00 до 15.00:
- ул. Гоголевская, 60,
- ул. Гоголевская, 62.
6 ноября
с 10.00 до 17.00:
- Кирпичный пер., 32,
- ул. Кутузова, 156,
- ул. Седова, 47, подъезды № 1-3.
7 ноября
с 10.00 до 17.00:
- ул. Октябрьская, 211.
с 11.00 до 15.00:
- ул. Михеева, 3.
11 ноября
с 10.00 до 17.00:
- ул. Октябрьская, 211,
- ул. Баженова, 10-б.
12 ноября
с 10.00 до 17.00:
- ул. Токарева, 61,
- ул. Баженова, 10-б.
с 11.00 до 17.00:
- Красноармейский пр., 46.
13-14 ноября
с 10.00 до 17.00:
- ул. Баженова, 10-б.
18 ноября
с 10.00 до 17.00:
- ул. Кутузова, 15б.
19 ноября
с 10.00 до 17.00:
- ул. Кутузова, 15б.
с 12.00 до 16.00:
- ул. Дм. Ульянова, 9, подъезд № 2.
21 ноября
с 10.00 до 17.00:
- ул. Кутузова, 15-б.
25 ноября
с 11.00 до 15.00:
- пер. Н. Руднева, 6.