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Москвич попался на краже средств личной гигиены и парфюмерии в тульском супермаркете
Фото из архива Myslo.ru.

Москвич попался на краже средств личной гигиены и парфюмерии в тульском супермаркете

А еще ему понадобились средства для бритья.

В дежурную часть отдела полиции «Ленинский» УМВД России по городу Туле обратилась директор сетевого магазина. Женщина сообщила, что из торгового зала, расположенного в поселке Рождественский на улице Федорова, была совершена кража средств личной гигиены, парфюмерной продукции и средств для бритья.

В ходе проведения оперативных мероприятий и при просмотре записей с камер видеонаблюдения стражами порядка был установлен нигде не работающий 29-летний житель Москвы. Похищенное у него было изъято.

В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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