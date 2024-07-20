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Посетители музея-заповедника «Куликово поле» назвали самые интересные находки
Фото Романа Солопова.

Посетители музея-заповедника «Куликово поле» назвали самые интересные находки

22 июля — Международный день находок. Музей-заповедник предложил посетителям выбрать самые интересные находки на своих выставках и постоянных экспозициях.

Вот наиболее яркие экспонаты по мнению жителей и гостей Тульской области.

Музей Куликовской битвы в Моховом — крест-энколпион и серебряный поясной набор

Большинство взрослых посетителей Музея Куликовской битвы назвали самой интересной находкой в зале реликвий четырехконечный крест-энколпион. В его центре — Богоматерь с Богомладенцем в левой руке.

зал реликвий в Моховом 1 - фото Романа Солопова.jpg

Энколпион, который занимает особое место среди памятников древнерусской меднолитой пластики домонгольского периода, в коллекцию музея-заповедника «Куликово поле» был передан в 2009 году. Из справочника «Следы великого сражения. Свод находок с поля Куликовской битвы», составленного кандидатами исторических наук Татьяной и Андреем Наумовыми и оружиеведом Юрием Кулешовым, можно узнать, что крест обнаружили в 1976 году при реставрации архитектурных памятников Красного холма.

Зал реликвий в Моховом 2 - фото Романа Солопова.jpg

На выставке «Воины великой степи. Юг русской равнины в VIII–X веках», открывшейся в Музее Куликовской битвы в мае, дети и взрослые пришли в восторг от декоративного убранства коня — рассматривали роскошно инкрустированные начельники и решмы. Но особое внимание посетители уделили серебряному поясному набору X–XII веков, принадлежавшему одному из представителей аланской воинской элиты.

Реконструкция ахалтекинского коня на выставке в Музее Куликовской битвы фото Романа Солопова.jpg

«Интерес к предметам в Музее Куликовской битвы зависит от пола и от возраста посетителей, — пояснила методист Музейного комплекса „Куликово поле“ в Моховом, историк Наталья Новикова. – Школьники, например, подолгу рассматривают реконструкцию ахалтекинского коня на выставке Воины великой степи. Юг русской равнины в VIII–X веках“ и большой макет Куликовской битвы в главной музейной экспозиции. Мужчины дотошно изучают монеты, а дамы — украшения». Яркими «находками» на Первом ратном поле России в первой половине лета Наталья Новикова считает лилии на пруду в музейном комплексе, захватывающей встречей — знакомство с серебристым морем цветущего ковыля на Поле Куликовской битвы.

Музей в селе Монастырщино — клады железных боевых топоров и женских украшений

В исторической экспозиции «Дон. Вся история на берегах одной реки» Музейно-мемориального комплекса героем Куликовской битвы в селе Монастырщино большинство мужчин и детей выделили клад железных боевых топоров IV века, обнаруженный около деревни Харино в Тульской области.

Клад железных боевых топоров в Монастырщино - фото Романа Солопова.jpg

Посетительниц Музея в селе Монастырщино привлекает найденный на городище Велегож на севере Тульской области клад женских украшений середины V века.

Клад женских украшений 1 в Монастырщино.jpg

Он состоит из латунных многовитковых браслетов, янтарных и стеклянных разноцветных бус, а также головного убора с серебряными подвесками-лунницами и бронзовыми спиралевидными пронизками.

Клад женских украшений в Монастырщино.jpg

Музей купеческого быта в Епифани — закладной камень палат Молчановых

В Епифани — «столице» Куликова поля — находится бывшая усадьба купца Байбакова, а ныне уютный Музей купеческого быта.

Музей купеческого быта в Епифани фото Романа Солопова.jpg

В нем представлена богатая этнографическая коллекция музея-заповедника «Куликово поле», собранная благодаря жителям памятного места и потомкам епифанских купцов. Среди предметов купеческого быта посетители выбирают свои раритеты. Много вопросов вызывает закладной камень 1820 года из бело-серого известняка.

Подвал в Музее купеческого быта в Епифани фото Романа Солопова.jpg

На артефакте хорошо различимая надпись: «1820 год июня 18 дня сия палаты заложена Александра и Самсона Молчанова». Находку в бывшем доме купцов Молчановых случайно обнаружил в 2000-х годах житель Епифани Юрий Скотников во время строительно-ремонтных работ.

Подвал в Музее купеческого быта.jpg

Музей «Тульские древности» — гончарный горн и глиняный кувшин

Практически все посетители экспозиции «Сказание о Мамаевом побоище» первым делом обращают внимание на гончарный горн XIII века. В один голос дети и взрослые называют эту находку не только самой большой, но и самой интересной.

Горн в Музее Тульские древности - фото Романа Солопова.jpg

Горн, обнаруженный в 1986 году на территории древнерусского поселения Монастырщино-5 Кимовского района, состоит из двух частей. Нижняя часть — это топка, куда закладывали дрова, верхняя часть — камера, где происходил обжиг посуды.

В «Секретах тульских мастеров» — второй экспозиции музея «Тульские древности», в этом году отметившей свое 25-летие, детей и их родителей встречает глиняный кувшин XVIII–XIX веков, оплетенный берестой. Эта добрая, домашняя находка у многих гостей уже давно ассоциируется с избой. Так «Секреты тульских мастеров» ласково называют посетители.

Кувшин из бересты в Музее Тульские древности 1.jpg

«В старину хозяйка не спешила выбрасывать горшок, если он треснул, — рассказывает о предмете заведующая музеем „Тульские древности“ Наталия Демина. — Сосуд „лечили“ берестой. Сначала ее распаривали и нарезали полосками, затем обматывали ею кувшин и замазывали все глиной. Когда глина высыхала и скрепляла бересту, в горшке хранили муку, крупу, сушеные грибы и ягоды».

Пространство «Археология» — монета эпохи Куликовской битвы, шейная печать, мамлюкская сабля

В экспозиции Музея-лаборатории Пространства «Археология» — «10 000 лет до Тульского кремля» — многих детей и взрослых удивила монета — ровесница Куликовской битвы.

Монета в экспозиции 10 000 лет до Тульского кремля.jpg

Дирхем (данг), датированная 1384–1385 годами, была обнаружена специалистами Тульской археологической экспедиции у деревни Малая Стрекаловка.

Монета дирхем (данг). 1384-1385 гг. ГМЗ-КП.jpg

Примечательно, что данги чеканились в 1311–1412 годах и весили в среднем 1—1,5 грамма, а русское слово «деньга», которое впервые упоминается в 1361 году, вероятно, было заимствовано у тюркских или монгольских языков. 

На выставке «Тула. Город на железной реке» большинство посетителей интересуются шейной печатью из серебра с позолотой с рельефным изображением Архангела Михаила. Находка, датированная XIV — началом XV века, была обнаружена у деревни Малая Стрекаловка в ходе археологических работ. Ученые предполагают, что ею опечатывали документы или товары, она, по всей вероятности, принадлежала статусному человеку. С противоположной стороны артефакт имеет зеркальную надпись, шрифт которой близок рукописному полууставу XIV века: «Печата Демехова Офанасова Р». Увеличенную копию шейной печати можно потрогать в экспозиции.

Шейная печать на выставке Тула. Город на Железной реке фото Романа Солопова.jpg

На выставке «Сабля: тысяча лет истории» в Научном центре «Археология и реставрация» посетители замирают перед мамлюкской саблей XV века. Изготовленная в Египте, она была обнаружена в Тульской области.

Мамлюкская сабля - фото Романа Солопова.jpg

«Это второй случай находки мамлюкских сабель на землях, которые впоследствии стали ядром Российского государства, — отметил экскурсовод Пространства „Археология“ Павел Матвеев. — На клинке артефакта клеймо — картуш. Ученые предполагают, что этот особый знак нанес мастер-оружейник из Каира, а потом сабля попала в наш край торговыми путями».

Эти и другие интересные артефакты можно увидеть в экспозициях и на выставках в Туле и на Куликовом поле и составить свой рейтинг самых ярких находок.

Выставку «Тула. Город на железной реке» можно посетить до марта 2025 года, а «Воины Великой степи. Юг русской равнины в VIII–X веках» — до весны 2026 года.

А вот знакомство с экспонатами выставки «Сабля: тысяча лет истории» лучше не откладывать, ведь до завершения ее работы в начале августа остались считанные дни!

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