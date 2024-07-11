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Опасные места для купания: где в Тульской области тонут люди
Фото Алексея Пирязева.

Опасные места для купания: где в Тульской области тонут люди

В этом году увеличилось число утонувших. Основная причина гибели — купание в необорудованных местах.

С начала купального сезона в водоемах Тульской области погибли 12 человек, в том числе два ребенка. Среди основных причин спасатели называют купание в необорудованных местах. 

Хотя и на официально разрешенных для купания пляжах может не оказаться спасателей. Как в Советске. Пляж официальный, но представляет собой унылое зрелище: ни спасателей, ни табличек, ни оборудования. 30 июня там утонул 58-летний мужчина, после чего прокуратура в ходе проверки нашла на пляже множество нарушений. 

Часто любители поплавать лезут в воду в состоянии алкогольного опьянения. А родители оставляют детей у водоёмов без присмотра взрослых.

Myslo составил карту мест, где чаще всего тонули купальщики. 

Не стоит забывать, что ответственность за безопасность на водоемах лежит не только на МЧС, но и на самих гражданах. Нередки случаи, когда у воды стоит знак «Купание запрещено», но отдыхающих это не останавливает.

Спасатели советуют родителям учить детей дисциплине, элементарным правилам безопасности и соблюдать ее самим. В частности, не напиваться на пляжах до беспамятства и не бравировать на публику возможностями переплыть тот или иной водоем.

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Автор:
Фотограф:
сегодня, в 16:15 +2
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