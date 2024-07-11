На железнодорожной станции в Волово появится историко-культурный комплекс

ЦППК полностью завершила обновление береговой и островной платформ на станции Волово в Тульской области. Строители заменили асфальт на островной платформе, а на береговой — уложили асфальт и брусчатку с полосой безопасности, установили визуальную навигацию.

Станция Волово расположена на территории одноименного поселка в Тульской области. Здесь останавливаются пригородные поезда, следующие по маршруту Узловая — Ефремов. В год отсюда отправляются 20 тыс. пассажиров.

Строители продолжают благоустройство: ведутся работы на примыкающей к вокзалу площади и установка скамеек на островной платформе.

Планируется, что в будущем станция превратится в полноценный историко-культурный комплекс, рассказывающий об истории места и происхождении его названия. Уже сейчас скульптуры могучих животных — волов — установлены недалеко от станции. В здании вокзала разместится музей истории Волово.