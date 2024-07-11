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Житель Киреевска похвастался другу покупкой саундбара, и тот обокрал его в этот же вечер

Житель Киреевска похвастался другу покупкой саундбара, и тот обокрал его в этот же вечер

Приговор злоумышленнику огласил районный суд.

В Киреевске местный житель признан виновным в краже, сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента по Тульской области.

Судом установлено, что 22 мая друг обвиняемого похвастался ему о приобретении новой аппаратуры — музыкальных колонок. В этот же вечер обвиняемый решил аппаратуру присвоить и продать. 

Залез через балкон в квартиру друга и утащил оттуда сабвуфер, саундбар и телевизор. Ущерб от его действий составил 28 398 рублей. 

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в 100 000 рублей. 

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