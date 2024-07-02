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Ни спасателя, ни даже круга: городской пляж в Советске совсем не выглядит оборудованным

Ни спасателя, ни даже круга: городской пляж в Советске совсем не выглядит оборудованным

Тем не менее он является официально разрешенным местом отдыха.

На днях Myslo писал, что в городе Советске на общественном пляже произошла трагедия: утонул 58-летний мужчина.

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По словам местных жителей, городской пляж хоть и является официально разрешенным для использования, на деле весьма далек от того, чтобы считаться безопасным.

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Спасателя с необходимым оборудованием здесь нет, а единственной заботой о людях является табличка, запрещающая выход на лёд:

— С одной стороны, тут неглубоко, но всё же. Не дай бог, станет плохо кому — и на месте никого нет, чтобы хоть какую-то первую помощь оказать, — говорят отдыхающие. — Сколько лет ходим сюда — ни разу не видели спасателей. 

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Напомним, за неделю с 24 по 30 июня на водных объектах Тульской области погибли пять человек.

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