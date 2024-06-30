Очевидцы: в Советске на городском пляже мужчина запутался в браконьерских сетях и утонул

На момент публикации новости его тело достали спасатели.

Вечером 30 июня в городе Советске Тульской области на общественном пляже произошла трагедия. Утонул 58-летний мужчина. На место вызвали спасателей, полицию и скорую.

Спасатели на лодке пару часов пытались найти утонувшего. Наконец, тело было найдено. Как сообщили очевидцы, по предварительной информации, мужчина запутался в снастях и не смог выплыть.

Отметим, что пляж в Советске — официальный, разрешенный к использованию этим летом.

UPD: по сообщению водолазов, информация о сетях не подтвердилась. Тело утонувшего нашли за буйками. Глубина водоема в этом месте всего 1,5 м.