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«Притворилась мертвой, чтобы выжить»: в Туле спустя 19 лет задержали жестокого насильника и убийцу

«Притворилась мертвой, чтобы выжить»: в Туле спустя 19 лет задержали жестокого насильника и убийцу

Он похитил с целью изнасилования девушек 17 и 18 лет. Одной удалось остаться в живых.

15 сентября 2005 года в Алексинском районе мужчина, насильно посадив к себе в машину двух местных жительниц 17 и 18 лет, привез их в лесопосадку у деревни Слободка. Там он предложил девочкам переспать с ним, они отказались. 

Недовольный отказом, мужчина ударил ножом в грудь 17-летнюю девушку, отчего она умерла на месте. Вторую жертву он отвез в соседнюю лесополосу, где надругался над ней, после чего нанес несколько ударов ножом в область груди, живота и шеи потерпевшей. Думая, что она умерла, он уехал.

Несмотря на серьезные ранения, 18-летней девушке удалось выжить. Она притворилась мертвой и, когда злоумышленник ушел, смогла добраться до ближайшей автомобильной дороги, где потерпевшую подобрал местный житель, который отвез её в больницу. 

Уголовное дело возбудили в 2005 году, но тогда не смогли найти виновного. Аналитическая группа тульского СК продолжала расследование по этому делу.

- Были проанализированы все материалы и вещественные доказательства, собранные в 2005 году. Следователями и криминалистами при оперативном сопровождении сотрудников уголовного розыска УМВД России по Тульской области были установлены новые свидетели, детально и подробно была допрошена выжившая потерпевшая, получены иные доказательства, которые в совокупности позволили следствию выйти на подозреваемого, - рассказала пресс-служба ведомства. 

Им оказался житель города Тулы 1977 года рождения. Тогда ему было 28 лет, сейчас 47. Он задержан, с ним работают следователи. 

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Событие
убийствоизнасилование
Место
Алексинский район

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