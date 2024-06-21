В Тульской области 26 пляжей признаны безопасными для отдыхающих

В Тульской области определено 65 зон для купания и отдыха населения. Специалисты Роспотребнадзора исследовали 297 проб воды открытых водоемов по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и другим показателям, а также 132 пробы песка.
Заключения о соответствии требованиям санитарных правил получили 26 пляжей региона. Публикуем список:
- водоем «Голубая вода,» г. Донской,
- пруд «Трестовский», г. Узловая,
- зона отдыха «Пляж на среднем пруду», г. Тула, ЦПКиО им. П. П. Белоусова,
- зона рекреации искусственно-созданных водоемов ООО «Усадьба Александрово», г. Кимовск,
- зона отдыха «Хомяковские поляны», г. Тула,
- зона отдыха п. Рассвет,
- открытый водоем «Плазма акватория», г. Донской,
- зона отдыха «Петровский», Тульская область, п. Петровский,
- зона отдыха «Обидимо», г. Тула, п. Обидимо,
- зона отдыха «Ильинка», г. Тула, д. Крутое,
- зона отдыха «р. Воронка», (пляж № 1), г. Тула, п. Станционный,
- зона отдыха «р. Воронка», (пляж № 1), г. Тула, п. Матвеевские дачи,
- пляж на р. Воронке, Щекинский район, д. Груманты,
- пляж на р. Веневке (пляж «Веневка») сл. Озеренская, Веневский район,
- пляж «Дорогонка» на пруду н. п. Дорогонка Одоевского района,
- пляж в с. Орловка Куркинского района,
- открытый плавательный бассейн в мкр-не Сокольники, г. Новомосковск,
- пляж «Песчаная коса» на реке Упе в п. Одоев Одоевского района,
- пляж «Тростниковка» в с. Спасское Новомосковского района,
- зона рекреации бассейн «Аквадон» по пер. Советскому, д. 41-а, мкр-н Центральный, г. Донской,
- пляж на берегу р. Красивая Меча в д. Толбузино Воловского района,
- пляж на берегу р. Красивая Меча вдоль ул. Береговой, г. Ефремов,
- пляж, расположенный на берегу р. Красивая Меча по ул. К. Маркса, г. Ефремов,
- зона рекреации территория пляжа «РОС» по адресу: Тульская область, г. Богородицк, мкр-не Северный,
- зона отдыха пляж «Стрельцы» на Пронском водохранилище по адресу: Тульская область, Новомосковский район, с. Стрельцы,
- зона отдыха «Лука» на Пронском водохранилище по адресу: с. Гремячее (в населенном пункте), Новомосковский район Тульской области.
Перед походом на пляж Роспотребнадзор рекомендует уточнять информацию, размещенную на сайте Управления, о пригодности водоема для купания. Помните: купаться можно только в разрешенных местах, соблюдая правила поведения на воде.