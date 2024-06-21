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В Тульской области 26 пляжей признаны безопасными для отдыхающих
Фото из архива Myslo

В Тульской области 26 пляжей признаны безопасными для отдыхающих

Публикуем список зон отдыха, получивших санитарно-эпидемиологические заключения Роспотребнадзора.

В Тульской области определено 65 зон для купания и отдыха населения. Специалисты Роспотребнадзора исследовали 297 проб воды открытых водоемов по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и другим показателям, а также 132 пробы песка.

Заключения о соответствии требованиям санитарных правил получили 26 пляжей региона. Публикуем список:

  • водоем «Голубая вода,» г. Донской,
  • пруд «Трестовский», г. Узловая,
  • зона отдыха «Пляж на среднем пруду», г. Тула, ЦПКиО им. П. П. Белоусова,
  • зона рекреации искусственно-созданных водоемов ООО «Усадьба Александрово», г. Кимовск,
  • зона отдыха «Хомяковские поляны», г. Тула,
  • зона отдыха п. Рассвет,
  • открытый водоем «Плазма акватория», г. Донской,
  • зона отдыха «Петровский», Тульская область, п. Петровский,
  • зона отдыха «Обидимо», г. Тула, п. Обидимо,
  • зона отдыха «Ильинка», г. Тула, д. Крутое,
  • зона отдыха «р. Воронка», (пляж № 1), г. Тула, п. Станционный,
  • зона отдыха «р. Воронка», (пляж № 1), г. Тула, п. Матвеевские дачи,
  • пляж на р. Воронке, Щекинский район, д. Груманты,
  • пляж на р. Веневке (пляж «Веневка») сл. Озеренская, Веневский район,
  • пляж «Дорогонка» на пруду н. п. Дорогонка Одоевского района,
  • пляж в с. Орловка Куркинского района,
  • открытый плавательный бассейн в мкр-не Сокольники, г. Новомосковск,
  • пляж «Песчаная коса» на реке Упе в п. Одоев Одоевского района,
  • пляж «Тростниковка» в с. Спасское Новомосковского района,
  • зона рекреации бассейн «Аквадон» по пер. Советскому, д. 41-а, мкр-н Центральный, г. Донской,
  • пляж на берегу р. Красивая Меча в д. Толбузино Воловского района,
  • пляж на берегу р. Красивая Меча вдоль ул. Береговой, г. Ефремов,
  • пляж, расположенный на берегу р. Красивая Меча по ул. К. Маркса, г. Ефремов,
  • зона рекреации территория пляжа «РОС» по адресу: Тульская область, г. Богородицк, мкр-не Северный,
  • зона отдыха пляж «Стрельцы» на Пронском водохранилище по адресу: Тульская область, Новомосковский район, с. Стрельцы,
  • зона отдыха «Лука» на Пронском водохранилище по адресу: с. Гремячее (в населенном пункте), Новомосковский район Тульской области.

Перед походом на пляж Роспотребнадзор рекомендует уточнять информацию, размещенную на сайте Управления, о пригодности водоема для купания. Помните: купаться можно только в разрешенных местах, соблюдая правила поведения на воде.

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сегодня, в 19:11 +1
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