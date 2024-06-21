В Тульской области 26 пляжей признаны безопасными для отдыхающих

Фото из архива Myslo

В Тульской области определено 65 зон для купания и отдыха населения. Специалисты Роспотребнадзора исследовали 297 проб воды открытых водоемов по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и другим показателям, а также 132 пробы песка.

Заключения о соответствии требованиям санитарных правил получили 26 пляжей региона. Публикуем список:

водоем «Голубая вода,» г. Донской,

пруд «Трестовский», г. Узловая,

зона отдыха «Пляж на среднем пруду», г. Тула, ЦПКиО им. П. П. Белоусова,

зона рекреации искусственно-созданных водоемов ООО «Усадьба Александрово», г. Кимовск,

зона отдыха «Хомяковские поляны», г. Тула,

зона отдыха п. Рассвет,

открытый водоем «Плазма акватория», г. Донской,

зона отдыха «Петровский», Тульская область, п. Петровский,

зона отдыха «Обидимо», г. Тула, п. Обидимо,

зона отдыха «Ильинка», г. Тула, д. Крутое,

зона отдыха «р. Воронка», (пляж № 1), г. Тула, п. Станционный,

зона отдыха «р. Воронка», (пляж № 1), г. Тула, п. Матвеевские дачи,

пляж на р. Воронке, Щекинский район, д. Груманты,

пляж на р. Веневке (пляж «Веневка») сл. Озеренская, Веневский район,

пляж «Дорогонка» на пруду н. п. Дорогонка Одоевского района,

пляж в с. Орловка Куркинского района,

открытый плавательный бассейн в мкр-не Сокольники, г. Новомосковск,

пляж «Песчаная коса» на реке Упе в п. Одоев Одоевского района,

пляж «Тростниковка» в с. Спасское Новомосковского района,

зона рекреации бассейн «Аквадон» по пер. Советскому, д. 41-а, мкр-н Центральный, г. Донской,

пляж на берегу р. Красивая Меча в д. Толбузино Воловского района,

пляж на берегу р. Красивая Меча вдоль ул. Береговой, г. Ефремов,

пляж, расположенный на берегу р. Красивая Меча по ул. К. Маркса, г. Ефремов,

зона рекреации территория пляжа «РОС» по адресу: Тульская область, г. Богородицк, мкр-не Северный,

зона отдыха пляж «Стрельцы» на Пронском водохранилище по адресу: Тульская область, Новомосковский район, с. Стрельцы,

зона отдыха «Лука» на Пронском водохранилище по адресу: с. Гремячее (в населенном пункте), Новомосковский район Тульской области.

Перед походом на пляж Роспотребнадзор рекомендует уточнять информацию, размещенную на сайте Управления, о пригодности водоема для купания. Помните: купаться можно только в разрешенных местах, соблюдая правила поведения на воде.