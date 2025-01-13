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В Алексине бывший сотрудник УФСИН обвиняется в убийстве и изнасиловании

В Алексине бывший сотрудник УФСИН обвиняется в убийстве и изнасиловании

В 2005 году он похитил двух девушек 17 и 18 лет. Одной удалось остаться в живых.

В Алексине 47-летний местный житель обвиняется в убийстве, изнасиловании и покушении на убийство, сообщает региональный СК.

Следствием установлено, что 15 сентября 2005 года обвиняемый, являвшийся сотрудником УФСИН, насильно посадив к себе в машину двух местных жительниц 17 и 18 лет, привез их в лесопосадку у деревни Слободка. Там он предложил девочкам переспать с ним, они отказались. 18-летняя девушка отказалась и вышла из машины. Недовольный отказом мужчина совершил наезд на неё автомобилем, от удара потерпевшая упала на землю. 

Испугавшись за жизнь подруги, 17-летняя девушка вышла из машины, чтобы помочь. В этот момент обвиняемый нанес один удар ножом в область груди подростка. От полученного телесного повреждения несовершеннолетняя скончалась на месте происшествия.

После чего мужчина силой посадил 18-летнюю девушку в автомобиль и решил увезти её в другое место. Желая спастись, 18-летняя жительница Алексина выпрыгнула из автомобиля на ходу и постаралась убежать в сторону лесопосадки, однако мужчина догнал её и, удерживая за шею, вернул в автомобиль. 

Воспользовавшись подавленным состоянием жертвы, принудил её вступить с ним в половую связь. После чего нанес удар ножом в спину девушки, живот и шею. Посчитав, что от вышеуказанных действий потерпевшая скончалась, мужчина скрылся с места происшествия. 

Несмотря на серьезные ранения, 18-летней девушке удалось выжить. Она притворилась мертвой и, когда злоумышленник ушел, смогла добраться до ближайшей автомобильной дороги, где потерпевшую подобрал местный житель, который отвез её в больницу. 

Уголовное дело возбудили в 2005 году, но тогда не смогли найти виновного. Аналитическая группа тульского СК продолжала расследование по этому делу. Были установлены новые свидетели, детально и подробно была допрошена выжившая потерпевшая, получены иные доказательства, которые в совокупности позволили следствию выйти на подозреваемого. По информации Myslo, обвиняемый вышел на пенсию в 2019 году.  

Расследование находится на завершающей стадии. После ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела оно будет передано прокурору для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.

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