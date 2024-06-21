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Более 500 тульских семей потратили маткапитал на обучение детей
Фото из архива Myslo.

Более 500 тульских семей потратили маткапитал на обучение детей

Такие данные приводит региональное отделение Соцфонда России.

С начала года 527 семей в Тульской области оплатили обучение своих детей с помощью средств материнского капитала. На эти цели Соцфонд перечислил 28 миллионов рублей.

В 2024 году при рождении первенца родители получают 630,3 тысячи рублей, за второго ребенка — 833 тысячи рублей. Если сертификат уже был оформлен на первого ребенка, то при рождении второго дополнительно положено 202,6 тысячи рублей.

Средствами материнского капитала можно оплатить обучение ребенка в любых образовательных организациях — от детского сада до университета, курсы иностранного языка и вождения автомобиля, уроки творчества и спортивные занятия.

Родители могут направить средства на обучение любого ребенка в семье, главное, чтобы он был не старше 25 лет на момент начала обучения. Чтобы воспользоваться средствами сертификата на обучение детей, нужно подать заявление через портал Госуслуг, в МФЦ или клиентской службе Соцфонда.

Если между учебной организацией и региональным отделением СФР подписано соглашение об информационном взаимодействии, родителям не нужно дополнительно предоставлять договор об оказании платных образовательных услуг. Для удобства семей в Тульской области такие соглашения заключены с 15 вузами и 34 организациями среднего профессионального образования.

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Фотограф:
сегодня, в 19:44 +1
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Место
Тульская областьТула

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