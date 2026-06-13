Гжель также набирает популярность: продажи изделий в этой технике выросли в 2,5 раза.

Фото правительства Тульской области.

В преддверии Дня России аналитики «Авито» заметили всплеск интереса к товарам с национальным колоритом. Туляки стали чаще покупать изделия народных художественных промыслов, чтобы украсить дом или выбрать оригинальный подарок.

По данным платформы, в мае этого года продажи заметно выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Жостовские подносы стали настоящим хитом — их покупают в 3,5 раза чаще. Средняя цена такого подноса составляет 1 400 рублей.

Гжель также набирает популярность: продажи изделий в этой технике выросли в 2,5 раза. В среднем фарфор или посуда с синей росписью обходятся покупателям в 1 500 рублей.

Хохлома показала рост на 95%. Деревянные изделия с узнаваемой росписью продаются в среднем за 1 000 рублей.

Продажи матрешек увеличились на 88% (средняя цена — 1 500 рублей), а интерес к самоварам вырос на 44%. Желающим приобрести настоящий самовар стоит ориентироваться на средний чек в 5 500 рублей.

Кроме того, традиционная эстетика проникает и в гардероб. Продажи рубашек с народной вышивкой выросли на 92%, их средняя стоимость — 2 600 рублей. Также на 27% чаще стали покупать кокошники, которые в среднем стоят 1 300 рублей.