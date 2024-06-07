  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. «Битва учителей» в Туле: Госавтоинспекция нашла нервных автомобилистов - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
«Битва учителей» в Туле: Госавтоинспекция нашла нервных автомобилистов

«Битва учителей» в Туле: Госавтоинспекция нашла нервных автомобилистов

На фигурантов видео составили административные протоколы.

Инспекторы провели административное расследование по нашей публикации «На ул. Октябрьской в Туле засняли „битву учителей“». Оба участника запечатленного на видеорегистратор события установлены.

«В отношении виновников составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения). Решение по ним будет вынесено в установленные законом сроки», — сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции.

Госавтоинспекция Тульской области выражает благодарность гражданам, которые направляют для рассмотрения зафиксированные ими факты грубых нарушений требований Правил дорожного движения.
 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
В Туле водитель Mercedes ездит так, словно ему можно всё
Дежурная часть
В Туле водитель Mercedes ездит так, словно ему можно всё
вчера, в 20:00, 26 2139 3
На ул. Епифанской водитель нагло выехал на встречку
Дежурная часть
На ул. Епифанской водитель нагло выехал на встречку
вчера, в 12:32, 15 865 4
В Туле пешеход-нарушитель пытался напугать мотоциклиста: видео
Дежурная часть
В Туле пешеход-нарушитель пытался напугать мотоциклиста: видео
5 июня, в 22:20, 34 2748 1
В Туле торопыга проскочил по встречке и на красный
Дежурная часть
В Туле торопыга проскочил по встречке и на красный
5 июня, в 17:00, 24 1081 3

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 14:50 +2
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области технологическое образование детей будут развивать через мобильные игры
В Тульской области технологическое образование детей будут развивать через мобильные игры
Тулячка фиктивно прописала 11 граждан Узбекистана: СК возбудил дело
Тулячка фиктивно прописала 11 граждан Узбекистана: СК возбудил дело
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.