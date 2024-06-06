На ул. Октябрьской в Туле засняли «битву учителей»

Видео с регистратора очевидцев.

Две легковушки устроили спор, кто проедет быстрее. Видео в телеграм-канал Myslo прислали очевидцы с регистратором.

5 июня на ул. Октябрьской разыгралась «битва учителей»: ВАЗ-21099 и «Гранта» не поделили дорогу. Каждый из водителей явно хотел проучить другого. И вот что из этого вышло.

Посчитаем, сколько раз каждый из них нарушил ПДД?