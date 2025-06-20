В Туле «нашелся» сложный перекресток

Павел прислал в нашу традиционную рубрику кадры, снятые в районе перекрестка ул. Первомайской и ул. Дмитрия Ульянова в Туле. На записи видно дорожную ситуацию, которая едва не привела к ДТП.

Автор видео сообщил, что у него с другим водителем произошел спор. Павел объяснил своему оппоненту, что это равнозначный регулируемый перекресток и нужно руководствоваться сигналами светофора. В ответ автомобилист аппелировал к тому, что у него главная дорога, а у автора видео — знак «Уступите дорогу».

«И таких там полно — прямо целый репортаж снять можно», — написал Павел.

Напомним, из пункта 6.15 ПДД РФ следует, что, «в случае если значения сигналов светофора противоречат требованиям дорожных знаков приоритета, водители должны руководствоваться сигналами светофора».

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей! Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно). Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно. Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.