В Тульской области технологическое образование детей будут развивать через мобильные игры

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

7 июня на XXVII Петербургском международном экономическом форуме врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев подписал соглашение о сотрудничестве по проекту Национальной киберфизической платформы «Берлога» в присутствии заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко.

Его также подписали генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева, председатель правления Ассоциации участников технологических кружков Дмитрий Земцов, ректор АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035» Вадим Медведев и генеральный директор АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» Дмитрий Песков.

В прошлом году на ПМЭФ была представлена первая в мире Национальная киберфизическая платформа «Берлога» по массовому вовлечению детей в технологическое образование через мобильные игры.

Дмитрий Миляев отметил, что сегодня было подписано коллективное соглашение о сотрудничестве по развитию проектов этой платформы в Тульской области. Оно позволит выстроить эффективное взаимодействие при реализации интерактивных образовательных методик и инструментов платформы, привлечь творческую молодежь к участию в Национальной технологической олимпиаде.