Тулячка фиктивно прописала 11 граждан Узбекистана: СК возбудил дело

В Туле 37-летняя местная жительница подозревается в фиктивной постановке на учет иностранных граждан, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По предварительным данным, с февраля по июнь тулячка незаконно поставила на учет по месту пребывания в своем доме 11 граждан Узбекистана. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.



СУ СК России по Тульской области напоминает гражданам, что УК РФ предусматривает ответственность за фиктивную постановку на учет в жилом помещении иностранных граждан, фиктивную регистрацию иностранцев, а также за организацию незаконного въезда и пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации. В качестве наказания предусмотрено наложение штрафа, принудительные работы или лишение свободы.