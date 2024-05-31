В Туле рассмотрели апелляцию экс-полицейских, которые крышевали игорные клубы

Сегодня, 31 мая, Тульский областной суд рассмотрел апелляцию пяти туляков, признанных виновными в организации преступного сообщества и проведении азартных игр.
Напомним, на скамье подсудимых было сразу пять человек. Двое из них — бывшие сотрудники полиции: Мартин Бетеев и Никита Лубенский.
Лубенского обвиняли в организации преступного сообщества с использованием служебного положения и незаконной организации азартных игр. Перечень статей, предъявленных Бетееву, больше на два пункта — там фигурируют еще и получение взятки вместе с мошенничеством. Бывшие сотрудники полиции за вознаграждение предупреждали организатора этого бизнеса, Дмитрия Миронова, о грядущих проверках клубов.
Кроме них, среди обвиняемых оказались жители Тулы Виталий Сапронов, Наталья Ишкова, Сергей Минайчев и Евгения Парамонова — им вменяют незаконную организацию и проведение азартных игр и участие в преступном сообществе. Все они следили за порядком в клубах, действующих под видом букмекерских контор и разбросанных по территории области от Тулы до Ясногорска. Минайчев, к слову, числился директором этой сети — ООО «Бильдербергская группа».
Приговором суда обвиняемым были назначены следующие наказания:
По результатам апелляции, четверым фигурантам дела суд оставил приговоры без изменения. Мартину Бетееву сократили наказание с 18 лет до 17 лет 10 месяцев колонии.