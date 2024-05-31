  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле рассмотрели апелляцию экс-полицейских, которые крышевали игорные клубы - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле рассмотрели апелляцию экс-полицейских, которые крышевали игорные клубы

В Туле рассмотрели апелляцию экс-полицейских, которые крышевали игорные клубы

Четверым фигурантам нашумевшего дела «Бильдербергской группы» приговоры оставили без изменения.

Сегодня, 31 мая, Тульский областной суд рассмотрел апелляцию пяти туляков, признанных виновными в организации преступного сообщества и проведении азартных игр. 

Напомним, на скамье подсудимых было сразу пять человек. Двое из них — бывшие сотрудники полиции: Мартин Бетеев и Никита Лубенский.

Лубенского обвиняли в организации преступного сообщества с использованием служебного положения и незаконной организации азартных игр. Перечень статей, предъявленных Бетееву, больше на два пункта — там фигурируют еще и получение взятки вместе с мошенничеством. Бывшие сотрудники полиции за вознаграждение предупреждали организатора этого бизнеса, Дмитрия Миронова, о грядущих проверках клубов.

Кроме них, среди обвиняемых оказались жители Тулы Виталий Сапронов, Наталья Ишкова, Сергей Минайчев и Евгения Парамонова — им вменяют незаконную организацию и проведение азартных игр и участие в преступном сообществе. Все они следили за порядком в клубах, действующих под видом букмекерских контор и разбросанных по территории области от Тулы до Ясногорска. Минайчев, к слову, числился директором этой сети — ООО «Бильдербергская группа».

Доход от незаконной игорной деятельности за период существования преступного сообщества составил свыше 147 миллионов рублей.
Кроме того, Бетеев систематически получал взятки от Дмитрия Миронова за покровительство игорного бизнеса и реализацию контрафактной табачной продукции. Общий размер незаконного вознаграждения составил 11 миллионов рублей.
 
Отметим, что одна из обвиняемых, Евгения Парамонова, сбежала в Южную Америку прямо перед заседанием, на котором планировалось изменить ей меру пресечения. Уголовное дело в отношении женщины выделено в отдельное производство.


Приговором суда обвиняемым были назначены следующие наказания:

Мартин Бетеев —18 лет колонии, лишен звания майора полиции.
 
Никита Лубенский —16 лет колонии, лишен звания майора полиции.
 
Сергей Минайчев — 6 лет колонии.
 
Наталья Ишкова —5 лет колонии.
 
Виталий Сапронов — 7,5 лет колонии.
 
По результатам апелляции, четверым фигурантам дела суд оставил приговоры без изменения. Мартину Бетееву сократили наказание с 18 лет до 17 лет 10 месяцев колонии.
 
 
 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 15:00 +1
Другие статьи по темам
Прочее
игорные клубыТулабывшие сотрудники полицииапелляциясуд
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
1 июня в Туле стартует проект «Лето в парках: год семьи»
1 июня в Туле стартует проект «Лето в парках: год семьи»
Путин подписал указ о назначении Вячеслава Федорищева врио губернатора Самарской области
Путин подписал указ о назначении Вячеслава Федорищева врио губернатора Самарской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.