В Туле рассмотрели апелляцию экс-полицейских, которые крышевали игорные клубы

Сегодня, 31 мая, Тульский областной суд рассмотрел апелляцию пяти туляков, признанных виновными в организации преступного сообщества и проведении азартных игр.

Напомним, на скамье подсудимых было сразу пять человек. Двое из них — бывшие сотрудники полиции: Мартин Бетеев и Никита Лубенский.

Лубенского обвиняли в организации преступного сообщества с использованием служебного положения и незаконной организации азартных игр. Перечень статей, предъявленных Бетееву, больше на два пункта — там фигурируют еще и получение взятки вместе с мошенничеством. Бывшие сотрудники полиции за вознаграждение предупреждали организатора этого бизнеса, Дмитрия Миронова, о грядущих проверках клубов.

Кроме них, среди обвиняемых оказались жители Тулы Виталий Сапронов, Наталья Ишкова, Сергей Минайчев и Евгения Парамонова — им вменяют незаконную организацию и проведение азартных игр и участие в преступном сообществе. Все они следили за порядком в клубах, действующих под видом букмекерских контор и разбросанных по территории области от Тулы до Ясногорска. Минайчев, к слову, числился директором этой сети — ООО «Бильдербергская группа».

Доход от незаконной игорной деятельности за период существования преступного сообщества составил свыше 147 миллионов рублей.

Кроме того, Бетеев систематически получал взятки от Дмитрия Миронова за покровительство игорного бизнеса и реализацию контрафактной табачной продукции. Общий размер незаконного вознаграждения составил 11 миллионов рублей.

прямо перед заседанием, на котором планировалось изменить ей меру пресечения. Уголовное дело в отношении женщины выделено в отдельное производство. Отметим, что одна из обвиняемых, Евгения Парамонова, сбежала в Южную Америку прямо перед заседанием, на котором планировалось изменить ей меру пресечения. Уголовное дело в отношении женщины выделено в отдельное производство.