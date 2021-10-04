Незаконные игорные клубы в Туле: подельница организатора в ходе судебного процесса сбежала в Северную Америку

В Туле продолжается рассмотрение дела в отношении соучастников Дмитрия Миронова, организатора незаконных игорных клубов на территории Тулы и области.

В марте этого года 34-летнего туляка признали виновным в организации преступного сообщества и незаконной организации и проведении азартных игр. За несколько лет работы организаторы получили доход в 147 миллионов рублей. Приговором суда Миронову назначили наказание в виде 7,5 лет лишения свободы.

В ходе расследования уголовного дела мужчина пошел на сделку со следствием и выдал своих подельников. Среди которых, например, были Мартин Бетеев, работавший в столичном департаменте МВД России, и оперативник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Никита Лубенский.

Лубенского обвиняют в организации преступного сообщества с использованием служебного положения и незаконной организации азартных игр. Перечень статей, предъявленных Бетееву, больше на два пункта — там фигурируют еще и получение взятки вместе с мошенничеством. Бывшие сотрудники полиции, по словам Миронова, за вознаграждение предупреждали его о грядущих проверках клубов.

Кроме них на скамье подсудимых оказались жители Тулы Наталья Ишкова, Виталий Сапронов, Сергей Минайчев и Евгения Парамонова — им вменяют незаконную организацию и проведение азартных игр и участие в преступном сообществе. Все они следили за порядком в клубах, действующих под видом букмекерских контор и разбросанных по территории области от Тулы до Ясногорска. Минайчев, к слову, числился директором этой сети — ООО «Бильдербергская группа».

Ишкова, Лубенский, Минайчев, Парамонова.

Первое судебное заседание по данному делу было назначено на 3 июня. С тех пор процесс мало продвинулся — слушания не раз переносили то из-за болезни одного из подсудимых, то из-за неявки свидетелей или подсудимой.

По нашей информации, одна из подсудимых, Евгения Парамонова, покинула территорию страны прямо перед заседанием, на котором подсудимым планировали менять меру пресечения.

Евгения, в частности, находилась под подпиской о невыезде. В настоящий момент она находится на территории Северной Америки. Нам удалось связаться с ней. Девушка заявила, что «устала от этого цирка», и отказалась от комментирования данной ситуации.

Следующее заседание по этому уголовному делу состоится завтра, 5 октября.