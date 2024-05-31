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1 июня в Туле стартует проект «Лето в парках: год семьи»
Фото Алексея Пирязева.

1 июня в Туле стартует проект «Лето в парках: год семьи»

Публикуем афишу мероприятий.

1 июня в Туле стартует проект «Лето в парках: год семьи». С июня по август туляков ждут интересные мероприятия на свежем воздухе, каждый сможет выбрать развлечение именно для себя.

Как сообщает пресс-служба «Тульских парков», в сезоне 2024 года проект будет представлен четырьмя основными направлениями: спорт, детство, искусство, спецпроекты. 

Проект будет проводиться в Центральном, Комсомольском, Пролетарском и Рогожинском парках культуры и отдыха, на площадке Баташевского сада.

Полная афиша проекта на июнь:

leto-2024-2.jpg

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