  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Путин подписал указ о назначении Вячеслава Федорищева врио губернатора Самарской области - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Путин подписал указ о назначении Вячеслава Федорищева врио губернатора Самарской области

Путин подписал указ о назначении Вячеслава Федорищева врио губернатора Самарской области

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин в пятницу, 31 мая, подписал указ о назначении Вячеслава Федорищева врио губернатора Самарской области.

«Назначить Вячеслава Федорищева врио губернатора Самарской области до вступления в должность лица, избранного главой региона», — говорится в тексте указа.

Этим же документом он утвердил отставку Дмитрия Азарова с поста главы региона.

Ранее мы писали, что разговоры о перемещении Вячеслава Федорищева в Самару ходили давно. Сегодня телеграм-канал Кремля опубликовал видео, на котором президент РФ Владимир Путин предлагает Федорищеву возглавить Самарскую область.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 14:49 +2
Другие статьи по темам
Событие
губернатор Самарской областиназначение
Люди
Вячеслав Федорищев
Место
ТулаТульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле рассмотрели апелляцию экс-полицейских, которые крышевали игорные клубы
В Туле рассмотрели апелляцию экс-полицейских, которые крышевали игорные клубы
В Тульской области в ближайшие часы ожидаются грозы и сильный ветер
В Тульской области в ближайшие часы ожидаются грозы и сильный ветер
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.