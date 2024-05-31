Путин подписал указ о назначении Вячеслава Федорищева врио губернатора Самарской области

Президент России Владимир Путин в пятницу, 31 мая, подписал указ о назначении Вячеслава Федорищева врио губернатора Самарской области.

«Назначить Вячеслава Федорищева врио губернатора Самарской области до вступления в должность лица, избранного главой региона», — говорится в тексте указа.

Этим же документом он утвердил отставку Дмитрия Азарова с поста главы региона.

Ранее мы писали, что разговоры о перемещении Вячеслава Федорищева в Самару ходили давно. Сегодня телеграм-канал Кремля опубликовал видео, на котором президент РФ Владимир Путин предлагает Федорищеву возглавить Самарскую область.