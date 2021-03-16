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147 млн рублей преступного дохода: в Туле осудили организатора незаконных игорных клубов

147 млн рублей преступного дохода: в Туле осудили организатора незаконных игорных клубов

34-летний туляк получил 7,5 лет колонии. Его подельников будут судить позже.

В Туле 34-летний Дмитрий Миронов признан виновным в организации преступного сообщества и незаконной организации и проведении азартных игр, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
 
Судом установлено, что в ноябре 2014 года обвиняемый создал и возглавил преступное сообщество для организации и проведения азартных игр. В состав сообщества он вовлек семь человек, среди них и сотрудники правоохранительных органов.
 
Сеть незаконных игорных клубов в течение пяти лет действовала под видом букмекерских контор ООО «Бильдебергская группа». И за время работы организаторы получили доход в 147 млн рублей.
 
Решением суда Миронову назначено наказание в виде 7,5 лет колонии с ограничением свободы сроком на один год.
 
Уголовное дело в отношении подельников Миронова выделено в отдельное производство и в настоящее время направлено в суд для рассмотрения.
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 14:07 +1
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