Жуткий момент обрушения склада в Донском попал на видео. Внутри находились люди

Скриншот видео

За несколько секунд до обрушения крыши помещения работники склада ООО «Гранд А. В.» заподозрили неладное. Видео инцидента появилось в телеграм-канале «ЧП Новомосковск».

Отчетливо слышно, как один из сотрудников кричал коллегам: «Не ходи туда!» Через несколько секунд потолок обрушился, снег рухнул в помещение склада, а работники разбежались по сторонам. При этом оператор в панике продолжил звать коллег, которых потерял из поля зрения во время ЧП.

Напомним, происшествие случилось в ночь на 15 декабря. Прокуратура Тульской области организовала проверку в связи с обрушением конструкции. Известно, что здание склада 1973 года постройки. А его площадь — 1,8 тыс. кв. м.

По информации надзорного органа, пострадавших нет.