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Кровля дома обрушилась в Узловой. Повреждена труба отопления

Кровля дома обрушилась в Узловой. Повреждена труба отопления

Крыша дома по ул. Беклемищева в городе Узловая Тульской области обрушилась под тяжестью снега.

Узловская межрайонная прокуратура организовала проверку в связи с обрушением части кровли многоквартирного жилого дома по ул. Беклемишева города Узловая.

По предварительной информации, 15 декабря в жилом доме 1959 года постройки под тяжестью снега рухнули пролеты деревянных перекрытий. Повреждена труба отопления. Пострадавших в результате инцидента нет. 

На контроле в прокуратуре находится установление обстоятельств произошедшего, принятие экстренных мер, направленных на ликвидацию последствий произошедшего, восстановление газоснабжения дома.

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Прокуратура даст правовую оценку соблюдению органами местного самоуправления, управляющей компанией требований жилищного законодательства, в том числе достаточности и своевременности организованных мероприятий по содержанию и обслуживанию многоквартирного жилого дома в зимний период. Кроме этого, будет установлено, когда в последний раз проводился капитальный и текущий ремонт дома.

В целях защиты прав жильцов многоквартирного дома при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее Myslo сообщал о том, что накануне вечером обрушилась крыша пятиэтажки на ул. Р. Зорге в Туле.

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Автор:
сегодня, в 12:29 +1
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