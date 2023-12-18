  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Донском из-за снега обрушилась крыша многоквартирного дома - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Донском из-за снега обрушилась крыша многоквартирного дома

В Донском из-за снега обрушилась крыша многоквартирного дома

В результате происшествия никто не пострадал.

Вчера, 17 декабря, на улице Клубной в Донском под тяжестью снега обрушилась крыша многоквартирного дома, сообщают пресс-службы регионального Следственного комитета и областной прокуратуры.

В результате происшествия никто не пострадал. Дом еще в 2017 году признали аварийным — сроки расселения до 1 мая 2024 года. В настоящее время там проживают 6 семей.

По данному факту организованы проверки — как прокуратурой, так и Следственным комитетом. 

Напомним, 17 декабря тяжести снега не выдержала и кровля дома в Кимовске. Там тоже обошлось без пострадавших. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 09:14 +2
Другие статьи по темам
Прочее
снегобрушилась крышаДонскойпроисшествияЧПТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Альфа-Банк открыл первый phygital*-офис в Ефремове
Альфа-Банк открыл первый phygital*-офис в Ефремове
Погода в Туле 18 декабря: мокрый снег, дождь и гололед
Погода в Туле 18 декабря: мокрый снег, дождь и гололед
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.