В Донском из-за снега обрушилась крыша многоквартирного дома

В результате происшествия никто не пострадал.

Вчера, 17 декабря, на улице Клубной в Донском под тяжестью снега обрушилась крыша многоквартирного дома, сообщают пресс-службы регионального Следственного комитета и областной прокуратуры.

В результате происшествия никто не пострадал. Дом еще в 2017 году признали аварийным — сроки расселения до 1 мая 2024 года. В настоящее время там проживают 6 семей.

По данному факту организованы проверки — как прокуратурой, так и Следственным комитетом.

Напомним, 17 декабря тяжести снега не выдержала и кровля дома в Кимовске. Там тоже обошлось без пострадавших.