В Кимовске обрушилась крыша многоквартирного дома

В Кимовске в многоквартирном доме на ул. Р. Бессолова, 23 обрушилась кровля, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
ЧП произошло 17 декабря. Стропильная система и шиферная крыша в доме 1962 -го года постройки не выдержала снега. Обошлось без пострадавших.
На контроле в прокуратуре сейчас организация мероприятий по ликвидации последствий обрушения. Чтобы не допустить разрушения труб от замерзания, в доме отключили отопление.
В ходе проверки прокуратуры будет дана оценка соблюдения жилищного законодательства по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в зимний период, в том числе своевременности проведения капитального и текущего ремонтов дома.
В целях защиты прав жильцов многоквартирного дома при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.