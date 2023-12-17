В Кимовске обрушилась крыша многоквартирного дома

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В Кимовске в многоквартирном доме на ул. Р. Бессолова, 23 обрушилась кровля, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

ЧП произошло 17 декабря. Стропильная система и шиферная крыша в доме 1962 -го года постройки не выдержала снега. Обошлось без пострадавших.

На контроле в прокуратуре сейчас организация мероприятий по ликвидации последствий обрушения. Чтобы не допустить разрушения труб от замерзания, в доме отключили отопление.

В ходе проверки прокуратуры будет дана оценка соблюдения жилищного законодательства по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в зимний период, в том числе своевременности проведения капитального и текущего ремонтов дома.

В целях защиты прав жильцов многоквартирного дома при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.