Unilever принадлежит также тульский завод мороженного «Инмарко». О закрытии предприятия речи не ведется. Как сообщает «Первый Тульский», на данный момент завод работает в штатном режиме, продукция производится.
Procter&Gamble, «Балтика» и OBI: будут ли работать «санкционные» компании в Тульской области
Myslo выяснил, закроются ли представительства иностранных компаний в Тульской области, которые заявили об уходе из России.
Датская пивоваренная корпорация Carlsberg решила прекратить производство и продажу пива под своим брендом в России. В Туле находится один из заводов, принадлежащие ей –пивоваренная компания «Балтика». На сайте Carlsberg сообщается, что заводы, расположенные в России будут выделены в отдельный бизнес и продолжат работу.
«Мы прекратим производство и продажу нашего флагманского бренда Carlsberg на российском рынке. Пивоваренные заводы „Балтика“ будут работать как отдельный бизнес с целью обеспечения наших сотрудников и их семей», — сказано в сообщении компании от 4 марта.
Также сообщается, что Carlsberg прекратит инвестиции в Россию, а также экспортные поставки продукции российской «Балтике». Полученную в России прибыль Carlsberg планирует направлять благотворительным организациям. Ранее компания уже сделала пожертвование в размере €10 млн на гуманитарные цели, сообщает РБК.
На сайте компании «Балтика» 4 марта сообщается:
«Балтика» продолжает свою операционную и коммерческую деятельность в России, адаптируя процессы и планы к наступившим изменениям.
Unilever приостановит поставки в Россию и импорт из нее, но продолжит производить товары внутри страны. Таким образом бренды Dove, Axe, Rexona, «Чистая линия», «Черный жемчуг», «Лесной бальзам», Domestos, Cif и другие останутся на внутреннем рынке.
«Мы прекратили все расходы на СМИ и рекламу. Мы не будем инвестировать в страну и не будем получать прибыль от нашего присутствия в России. Мы продолжим поставлять произведенные в России повседневные предметы первой необходимости и гигиенические средства для людей в стране», — сказано в заявлении Unilever.
- Уход за детьми: Pampers
- Стирка: Ariel, Tide, «Миф», Lenor
- Женская гигиена: Always, Tampax, Naturella, Discreet
- Средства для бритья: Braun, Gilette, Venus
- Уход за волосами: Head & Shoulders, Pantene, Herbal Essences, Aussie, Bear Fruits
- Стирка и уборка: Fairy, Mr. Proper, «Миф»
- Уход за полостью рта: Oral-B, Blend-a-Med
- Забота о здоровье: Clearblue
- Уход за кожей и личная гигиена: Gillette, Old Spice, Safeguard
Одно из крупнейших предприятий компании P&G расположено в Новомосковске Тульской области, на заводе трудятся 1000 сотрудников, которые производят 85% продукции P&G, продающейся на российском рынке. Это:
- стиральные порошки Ariel, Tide, Миф
- моющие средства Fairy, Lenor, Mr Proper
- детские подгузники Pampers
- бумажные средства личной гигиены.
P&G прекратила все капиталовложения в Россию, приостановила медийную и рекламную активность, а также маркетинг и объявила о сокращении ассортимента, чтобы «сосредоточиться на основных товарах для здоровья, гигиены» и уходовых средствах. Какие конкретно бренды останутся на российском рынке, не уточняется.
Торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI прекращает работу в России, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
В России расположены 27 магазинов сети, в которых работают 4,9 тысячи сотрудников. Один из них находится в Туле.
Официального заявления по работе ОБИ в России на данный момент нет. Все гипермаркеты работают на сегодняшний день в штатном режиме.
Однако российский сайт гипермакета не работает. В соцсетях же официальный аккаунт сообщил, что точной даты закрытия на данный момент нет.
«Официального заявления по работе ОБИ в России на данный момент нет. Все гипермаркеты работают на сегодняшний день в штатном режиме. Остаёмся с вами на связи», – говорится в сообщении.
В тульском офисе «Макдоналдс» сообщили, что в связи со сложившейся ситуацией компания временно приостанавливают обслуживание гостей в предприятиях сети. Офис компании продолжит работать в прежнем режиме.
Компания планирует поддерживать сотрудников и продолжит выплачивать заработную плату, а также обязуется выполнять взятые на себя обязательства перед поставщиками и партнерами.
Благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» продолжит свою деятельность, выполняя важнейшую миссию помощи семьям с детьми.
В настоящий момент точки «Макдоналдс» в Туле работают в штатном режиме до 14 марта.