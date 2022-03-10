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Procter&Gamble, «Балтика» и OBI: будут ли работать «санкционные» компании в Тульской области

Procter&Gamble, «Балтика» и OBI: будут ли работать «санкционные» компании в Тульской области

Myslo выяснил, закроются ли представительства иностранных компаний в Тульской области, которые заявили об уходе из России.

Carlsberg и «Балтика»

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg решила прекратить производство и продажу пива под своим брендом в России. В Туле находится один из заводов, принадлежащие ей –пивоваренная компания «Балтика». На сайте Carlsberg сообщается, что заводы, расположенные в России будут выделены в отдельный бизнес и продолжат работу.

«Мы прекратим производство и продажу нашего флагманского бренда Carlsberg на российском рынке. Пивоваренные заводы „Балтика“ будут работать как отдельный бизнес с целью обеспечения наших сотрудников и их семей», — сказано в сообщении компании от 4 марта.

Также сообщается, что Carlsberg прекратит инвестиции в Россию, а также экспортные поставки продукции российской «Балтике». Полученную в России прибыль Carlsberg планирует направлять благотворительным организациям. Ранее компания уже сделала пожертвование в размере €10 млн на гуманитарные цели, сообщает РБК.

На сайте компании «Балтика» 4 марта сообщается:

«Балтика» продолжает свою операционную и коммерческую деятельность в России, адаптируя процессы и планы к наступившим изменениям.

Unilever и тульское «Инмарко»

Unilever приостановит поставки в Россию и импорт из нее, но продолжит производить товары внутри страны. Таким образом бренды Dove, Axe, Rexona, «Чистая линия», «Черный жемчуг», «Лесной бальзам», Domestos, Cif и другие останутся на внутреннем рынке.

«Мы прекратили все расходы на СМИ и рекламу. Мы не будем инвестировать в страну и не будем получать прибыль от нашего присутствия в России. Мы продолжим поставлять произведенные в России повседневные предметы первой необходимости и гигиенические средства для людей в стране», — сказано в заявлении Unilever.

Unilever принадлежит также тульский завод мороженного «Инмарко». О закрытии предприятия речи не ведется. Как сообщает «Первый Тульский», на данный момент завод работает в штатном режиме, продукция производится.

Procter&Gamble
На данный момент компания производит в России: 
  • Уход за детьми: Pampers
  • Стирка: Ariel, Tide, «Миф», Lenor
  • Женская гигиена: Always, Tampax, Naturella, Discreet
  • Средства для бритья: Braun, Gilette, Venus
  • Уход за волосами: Head & Shoulders, Pantene, Herbal Essences, Aussie, Bear Fruits
  • Стирка и уборка: Fairy, Mr. Proper, «Миф»
  • Уход за полостью рта: Oral-B, Blend-a-Med
  • Забота о здоровье: Clearblue
  • Уход за кожей и личная гигиена: Gillette, Old Spice, Safeguard

Одно из крупнейших предприятий компании P&G расположено в Новомосковске Тульской области, на заводе трудятся 1000 сотрудников, которые производят 85% продукции P&G, продающейся на российском рынке. Это:

  • стиральные порошки Ariel, Tide, Миф
  • моющие средства Fairy, Lenor, Mr Proper
  • детские подгузники Pampers
  • бумажные средства личной гигиены.

P&G прекратила все капиталовложения в Россию, приостановила медийную и рекламную активность, а также маркетинг и объявила о сокращении ассортимента, чтобы «сосредоточиться на основных товарах для здоровья, гигиены» и уходовых средствах. Какие конкретно бренды останутся на российском рынке, не уточняется. 

OBI

Торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI прекращает работу в России, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

В России расположены 27 магазинов сети, в которых работают 4,9 тысячи сотрудников. Один из них находится в Туле.

Официального заявления по работе ОБИ в России на данный момент нет. Все гипермаркеты работают на сегодняшний день в штатном режиме.

Однако российский сайт гипермакета не работает. В соцсетях же официальный аккаунт сообщил, что точной даты закрытия на данный момент нет.

«Официального заявления по работе ОБИ в России на данный момент нет. Все гипермаркеты работают на сегодняшний день в штатном режиме. Остаёмся с вами на связи», – говорится в сообщении.

«Макдоналдс»

В тульском офисе «Макдоналдс» сообщили, что в связи со сложившейся ситуацией компания временно приостанавливают обслуживание гостей в предприятиях сети. Офис компании продолжит работать в прежнем режиме.

Компания планирует поддерживать сотрудников и продолжит выплачивать заработную плату, а также обязуется выполнять взятые на себя обязательства перед поставщиками и партнерами.

Благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» продолжит свою деятельность, выполняя важнейшую миссию помощи семьям с детьми.

В настоящий момент точки «Макдоналдс» в Туле работают в штатном режиме до 14 марта.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:48 0
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