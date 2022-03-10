Procter&Gamble, «Балтика» и OBI: будут ли работать «санкционные» компании в Тульской области

Myslo выяснил, закроются ли представительства иностранных компаний в Тульской области, которые заявили об уходе из России.

Carlsberg и «Балтика»

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg решила прекратить производство и продажу пива под своим брендом в России. В Туле находится один из заводов, принадлежащие ей –пивоваренная компания «Балтика». На сайте Carlsberg сообщается, что заводы, расположенные в России будут выделены в отдельный бизнес и продолжат работу.

«Мы прекратим производство и продажу нашего флагманского бренда Carlsberg на российском рынке. Пивоваренные заводы „Балтика“ будут работать как отдельный бизнес с целью обеспечения наших сотрудников и их семей», — сказано в сообщении компании от 4 марта.

Также сообщается, что Carlsberg прекратит инвестиции в Россию, а также экспортные поставки продукции российской «Балтике». Полученную в России прибыль Carlsberg планирует направлять благотворительным организациям. Ранее компания уже сделала пожертвование в размере €10 млн на гуманитарные цели, сообщает РБК.

На сайте компании «Балтика» 4 марта сообщается:

«Балтика» продолжает свою операционную и коммерческую деятельность в России, адаптируя процессы и планы к наступившим изменениям.

Unilever и тульское «Инмарко»

Unilever приостановит поставки в Россию и импорт из нее, но продолжит производить товары внутри страны. Таким образом бренды Dove, Axe, Rexona, «Чистая линия», «Черный жемчуг», «Лесной бальзам», Domestos, Cif и другие останутся на внутреннем рынке.

«Мы прекратили все расходы на СМИ и рекламу. Мы не будем инвестировать в страну и не будем получать прибыль от нашего присутствия в России. Мы продолжим поставлять произведенные в России повседневные предметы первой необходимости и гигиенические средства для людей в стране», — сказано в заявлении Unilever.

Unilever принадлежит также тульский завод мороженного «Инмарко». О закрытии предприятия речи не ведется. Как сообщает «Первый Тульский», на данный момент завод работает в штатном режиме, продукция производится. Procter&Gamble На данный момент компания производит в России: