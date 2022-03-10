В Туле простились с 26-летним офицером Алексеем Алешко, погибшим во время спецоперации на Украине

Фото пресс-службы правительства Тульской области

10 марта в Туле состоялась церемония прощания с уроженцем Тульской области, командиром взвода, старшим лейтенантом Алексеем Алешко, погибшим при исполнении воинского долга.

В ней приняли участие губернатор Алексей Дюмин, начальник разведки 14-го армейского корпуса Северного Флота, полковник Василий Суслов, родные, близкие и друзья Алексея Алешко.

«Есть такая профессия — защищать Родину. Старший лейтенант Алексей Алешко — войсковой разведчик, выпускник Рязанского десантного училища, выбрал эту профессию. И выполнил свой долг до конца. Ценой своей жизни спас сотни жизней своих сослуживцев. Во все времена туляки надёжно стояли на защите государства, оставаясь преданными сынами своего Отечества. Наш священный долг — хранить память о его подвиге, как мы храним память о подвигах нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Вечная память», — сказал Алексей Дюмин.

За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Алексей Алешко награжден Орденом Мужества. Глава региона передал награду и выразил соболезнования его родным и близким.