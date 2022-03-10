новости
новости
Регистрация
В Туле простились с 26-летним офицером Алексеем Алешко, погибшим во время спецоперации на Украине
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Туле простились с 26-летним офицером Алексеем Алешко, погибшим во время спецоперации на Украине

Алексей Алешко награжден Орденом Мужества посмертно.

10 марта в Туле состоялась церемония прощания с уроженцем Тульской области, командиром взвода, старшим лейтенантом Алексеем Алешко, погибшим при исполнении воинского долга.
 
В ней приняли участие губернатор Алексей Дюмин, начальник разведки 14-го армейского корпуса Северного Флота, полковник Василий Суслов, родные, близкие и друзья Алексея Алешко.
 
«Есть такая профессия — защищать Родину. Старший лейтенант Алексей Алешко — войсковой разведчик, выпускник Рязанского десантного училища, выбрал эту профессию. И выполнил свой долг до конца. Ценой своей жизни спас сотни жизней своих сослуживцев. Во все времена туляки надёжно стояли на защите государства, оставаясь преданными сынами своего Отечества. Наш священный долг — хранить память о его подвиге, как мы храним память о подвигах нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Вечная память», — сказал Алексей Дюмин.
 
За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Алексей Алешко награжден Орденом Мужества. Глава региона передал награду и выразил соболезнования его родным и близким.
 
Галерея
В Туле простились с 26-летним офицером Алексеем Алешко, погибшим во время спецоперации на Украине, Фото: 1
В Туле простились с 26-летним офицером Алексеем Алешко, погибшим во время спецоперации на Украине, Фото: 2
В Туле простились с 26-летним офицером Алексеем Алешко, погибшим во время спецоперации на Украине, Фото: 3
В Туле простились с 26-летним офицером Алексеем Алешко, погибшим во время спецоперации на Украине, Фото: 4
В Туле простились с 26-летним офицером Алексеем Алешко, погибшим во время спецоперации на Украине, Фото: 5
В Туле простились с 26-летним офицером Алексеем Алешко, погибшим во время спецоперации на Украине, Фото: 6
В Туле простились с 26-летним офицером Алексеем Алешко, погибшим во время спецоперации на Украине, Фото: 7
В Туле простились с 26-летним офицером Алексеем Алешко, погибшим во время спецоперации на Украине, Фото: 8
В Туле простились с 26-летним офицером Алексеем Алешко, погибшим во время спецоперации на Украине, Фото: 9
В Туле простились с 26-летним офицером Алексеем Алешко, погибшим во время спецоперации на Украине, Фото: 10
В Туле простились с 26-летним офицером Алексеем Алешко, погибшим во время спецоперации на Украине, Фото: 11
В Туле простились с 26-летним офицером Алексеем Алешко, погибшим во время спецоперации на Украине, Фото: 12
В Туле простились с 26-летним офицером Алексеем Алешко, погибшим во время спецоперации на Украине, Фото: 13
В Туле простились с 26-летним офицером Алексеем Алешко, погибшим во время спецоперации на Украине, Фото: 14
В Туле простились с 26-летним офицером Алексеем Алешко, погибшим во время спецоперации на Украине, Фото: 15
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 15:08
Другие статьи по темам
Событие
похороныофицерУкраина
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Минздрав: производители инсулина продолжат работу в России
Минздрав: производители инсулина продолжат работу в России
Убийце 2-летней девочки в Щекинском районе запросили 20 лет строгого режима
Убийце 2-летней девочки в Щекинском районе запросили 20 лет строгого режима
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.