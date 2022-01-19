Тульские десантники встретили Крещение и окунулись в воду

Торжественное богослужение состоялось на территории воинских частей соединения в полковых храмах и молельных комнатах.

Затем десантники смогли окунуться в подготовленную и оборудованную крещенскую купель. Чин великого освящения воды совершили настоятели храмов при воздушно-десантном соединении отец Вадим, отец Дионисий и другие настоятели, которые являются штатными помощниками командиров воинских частей по работе с верующими военнослужащими.

В обряде водоосвящения и купаниях приняли участие: командир соединения Герой России гвардии полковник Владимир Селиверстов, военнослужащие и члены их семей, в том числе солдаты срочной службы из числа православных.

Торжественные богослужения с обрядом водоосвящения и традиционными погружениями в ледяную воду прошли во всех соединениях и воинских частях Воздушно-десантных войск. В местах крещенских купаний были оборудованы пункты обогрева, а также организовано дежурство медицинских бригад.