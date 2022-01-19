новости
новости
Регистрация
Смерть ребенка в скорой в Туле: обвинение никому не предъявлено, дело закрыто

Смерть ребенка в скорой в Туле: обвинение никому не предъявлено, дело закрыто

Об этом рассказал руководитель СУ СКР по региону Владимир Усов.

В ходе пресс-конференции Владимир Усов сообщил о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту гибели ребенка в машине скорой помощи. Одной из версий случившегося было отравление сосисками, которые накануне купили родители ребенка. Но судебно-медицинская экспертиза установила, что гибель мальчика наступила в результате неуточненной вирусной инфекции с молниеносным течением на фоне иммунодефицитного состояния:

— Были допрошены очевидцы, изучены медицинские документы. Мы направляли сосиски в Роспотребнадзор. По заключению ведомства, продукты не представляли опасности. Также проверялись действия медработников. Нарушений, ставших причиной смерти, допущено не было. Дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления, — рассказал Усов.

Напомним, 27 мая 2021 года напротив гипермаркета «Линия» в Туле в карете скорой помощи скончался ребенок. Врачи везли малыша и его маму в тульскую больницу из поселка Шварцевского. Известно, что скорую вызывали к мальчику, имевшему признаки отравления. Установлено, что вечером 26 мая семья приобрела в магазине города Новомосковска продукты питания и употребила их в пищу. После этого мать и двое детей почувствовали себя плохо. Младшего ребенка до больницы не довезли.

 
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 11:29 +1
Другие статьи по темам
Прочее
ребенокскораяумер ребенокпресс-конференцияВладимир УсовСУ СКР по Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Пропавшего без вести обвиняемого по громкому делу Станислава Волошина до сих пор не нашли
Пропавшего без вести обвиняемого по громкому делу Станислава Волошина до сих пор не нашли
Неудачно припарковался: в Туле на ул. Ф. Энгельса водитель «пятерки» заблокировал движение трамваев
Неудачно припарковался: в Туле на ул. Ф. Энгельса водитель «пятерки» заблокировал движение трамваев
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.