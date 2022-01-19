Смерть ребенка в скорой в Туле: обвинение никому не предъявлено, дело закрыто

В ходе пресс-конференции Владимир Усов сообщил о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту гибели ребенка в машине скорой помощи. Одной из версий случившегося было отравление сосисками, которые накануне купили родители ребенка. Но судебно-медицинская экспертиза установила, что гибель мальчика наступила в результате неуточненной вирусной инфекции с молниеносным течением на фоне иммунодефицитного состояния:

— Были допрошены очевидцы, изучены медицинские документы. Мы направляли сосиски в Роспотребнадзор. По заключению ведомства, продукты не представляли опасности. Также проверялись действия медработников. Нарушений, ставших причиной смерти, допущено не было. Дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления, — рассказал Усов.

Напомним, 27 мая 2021 года напротив гипермаркета «Линия» в Туле в карете скорой помощи скончался ребенок. Врачи везли малыша и его маму в тульскую больницу из поселка Шварцевского. Известно, что скорую вызывали к мальчику, имевшему признаки отравления. Установлено, что вечером 26 мая семья приобрела в магазине города Новомосковска продукты питания и употребила их в пищу. После этого мать и двое детей почувствовали себя плохо. Младшего ребенка до больницы не довезли.