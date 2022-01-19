Смерть рабочего Тульского оружейного завода: уголовное дело направлено в прокуратуру

Руководитель СУ СКР по Тульской области Владимир Усов на пресс-конференции рассказал о ходе расследования случившегося происшествия на ТОЗ.

Напомним, 16 июля 2021 года поступило сообщение о смерти работника. Следователи прибыли на место, где установили, что в результате огнестрельного ранения в затылок погиб сотрудник, мужчина 1958 года рождения. Было возбуждено уголовное дело по ст. 109 ч. 2 УК РФ.

Известно, что в тот день в результате проверки нарезного оружия произошел случайный выстрел. Пуля пробила металлическую перегородку в помещении и попала в потерпевшего. Он умер на месте.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено — оно направлено в прокуратуру. Обвиняемый — человек, который нажал на курок оружия.