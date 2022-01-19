В 2022 году в Тульской области пройдут 4 избирательные кампании

В единый день голосования, который в этом году приходится на 11 сентября, состоятся выборы:

депутатов Собрания депутатов муниципального образования город Богородицк Богородицкого района пятого созыва,

дополнительные выборы Собрания депутатов муниципального образования Двориковское Воловского района второго созыва,

дополнительные выборы Собрания депутатов муниципального образования Центральное Веневского района второго созыва,

дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования город Алексин второго созыва.

Всего в ходе выборов предстоит заместить 26 депутатских мандатов.