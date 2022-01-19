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В 2022 году в Тульской области пройдут 4 избирательные кампании

В 2022 году в Тульской области пройдут 4 избирательные кампании

Запланировано проведение выборов в 4 муниципальных образованиях региона.

В единый день голосования, который в этом году приходится на 11 сентября, состоятся выборы:
  • депутатов Собрания депутатов муниципального образования город Богородицк Богородицкого района пятого созыва,
  • дополнительные выборы Собрания депутатов муниципального образования Двориковское Воловского района второго созыва,
  • дополнительные выборы Собрания депутатов муниципального образования Центральное Веневского района второго созыва,
  • дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования город Алексин второго созыва.
Всего в ходе выборов предстоит заместить 26 депутатских мандатов.
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