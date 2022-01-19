В 2022 году в Тульской области пройдут 4 избирательные кампании
Запланировано проведение выборов в 4 муниципальных образованиях региона.
В единый день голосования, который в этом году приходится на 11 сентября, состоятся выборы:
- депутатов Собрания депутатов муниципального образования город Богородицк Богородицкого района пятого созыва,
- дополнительные выборы Собрания депутатов муниципального образования Двориковское Воловского района второго созыва,
- дополнительные выборы Собрания депутатов муниципального образования Центральное Веневского района второго созыва,
- дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования город Алексин второго созыва.
Всего в ходе выборов предстоит заместить 26 депутатских мандатов.
Другие статьи по темам
Место