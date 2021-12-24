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Даниил Хлусевич стал лучшим игроком «Арсенала» в 2021 году по версии болельщиков
Фото пресс-службы «Арсенала».

Даниил Хлусевич стал лучшим игроком «Арсенала» в 2021 году по версии болельщиков

Второе место красно-желтые отдали Антону Коченкову, третье – Георги Костадинову.

Туляки выбрали лучшего игрока «Арсенала» в 2021 году. Им стал полузащитник Даниил Хлусевич. Голосование проходило на сайте болельщиков тульской команды.

Респонденты могли упомянуть любого футболиста, сыгравшего в составе «Арсенала» хотя бы один официальный матч в течение года. Каждый зарегистрированный пользователь называл свою версию тройки лучших. При этом игрок, упомянутый первым, получал в общий зачет 3 очка, вторым — 2, третьим — 1.

Такое голосование проводилось на сайте в третий раз. Прежними победителями становились Игорь Горбатенко (2019) и Евгений Луценко (2020).

Результаты опроса:

  • Даниил Хлусевич — 43,
  • Антон Коченков — 38,
  • Георги Костадинов — 29,
  • Кингс Кангва — 20,
  • Игорь Смольников — 20,
  • Горан Чаушич — 4,
  • Роберт Бауэр — 2,
  • Зурико Давиташвили — 2,
  • Эванс Кангва — 1.

Напомним, с 1 января 2022 года Хлусевич станет игроком московского «Спартака». О подписании контракта было объявлено 1 ноября 2021 года.

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