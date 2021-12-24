Даниил Хлусевич стал лучшим игроком «Арсенала» в 2021 году по версии болельщиков

Туляки выбрали лучшего игрока «Арсенала» в 2021 году. Им стал полузащитник Даниил Хлусевич. Голосование проходило на сайте болельщиков тульской команды.

Респонденты могли упомянуть любого футболиста, сыгравшего в составе «Арсенала» хотя бы один официальный матч в течение года. Каждый зарегистрированный пользователь называл свою версию тройки лучших. При этом игрок, упомянутый первым, получал в общий зачет 3 очка, вторым — 2, третьим — 1.

Такое голосование проводилось на сайте в третий раз. Прежними победителями становились Игорь Горбатенко (2019) и Евгений Луценко (2020).

Результаты опроса: