Даниил Хлусевич стал лучшим игроком «Арсенала» в 2021 году по версии болельщиков

Туляки выбрали лучшего игрока «Арсенала» в 2021 году. Им стал полузащитник Даниил Хлусевич. Голосование проходило на сайте болельщиков тульской команды.
Респонденты могли упомянуть любого футболиста, сыгравшего в составе «Арсенала» хотя бы один официальный матч в течение года. Каждый зарегистрированный пользователь называл свою версию тройки лучших. При этом игрок, упомянутый первым, получал в общий зачет 3 очка, вторым — 2, третьим — 1.
Такое голосование проводилось на сайте в третий раз. Прежними победителями становились Игорь Горбатенко (2019) и Евгений Луценко (2020).
Результаты опроса:
- Даниил Хлусевич — 43,
- Антон Коченков — 38,
- Георги Костадинов — 29,
- Кингс Кангва — 20,
- Игорь Смольников — 20,
- Горан Чаушич — 4,
- Роберт Бауэр — 2,
- Зурико Давиташвили — 2,
- Эванс Кангва — 1.