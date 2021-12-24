В ДТП на ул. Болдина в Туле пострадали два человека

Утром 24 декабря на ул. Болдина в Туле произошло ДТП. На пересечении с ул. Тульской столкнулись Renault и Skoda, после чего первая машина сбила дорожный знак.

Предполагается, что находившийся за рулем Renault Logan 70-летний мужчина не предоставил преимущество в движении Skoda Fabia, которой управлял 22-летний водитель.

«В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Renault и пассажир автомобиля Skoda, молодой человек 2001 года рождения. Они получили различные травмы и были отпущены после оказания медицинской помощи», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.