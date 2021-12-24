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В ДТП на ул. Болдина в Туле пострадали два человека

В ДТП на ул. Болдина в Туле пострадали два человека

Авария произошла сегодня утром.

Утром 24 декабря на ул. Болдина в Туле произошло ДТП. На пересечении с ул. Тульской столкнулись Renault и Skoda, после чего первая машина сбила дорожный знак.
 
Предполагается, что находившийся за рулем Renault Logan 70-летний мужчина не предоставил преимущество в движении Skoda Fabia, которой управлял 22-летний водитель.
 
«В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Renault и пассажир автомобиля Skoda, молодой человек 2001 года рождения. Они получили различные травмы и были отпущены после оказания медицинской помощи», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 10:44 +2
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