Житель Ефремовского района не устоял перед десятком бутылок водки

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Мужчина похитил с чужой дачи алкоголь и три тысячи рублей.

Ефремовские полицейские выясняют обстоятельства кражи в одном из поселков. Предполагается, что преступник узнал о том, что в дачном домике есть алкоголь, и решил присвоить его себе. Дождавшись отсутствия хозяев и темноты, мужчина отжал дверь жилища и проник внутрь.

«Похититель забрал 10 бутылок водки, а также денежные средства в размере 3000 рублей, которые обнаружил в доме. Работая на месте происшествия, полицейские получили основания полагать, что к противоправному деянию причастен 50-летний неработающий ранее судимый житель поселка», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Версия предварительно подтвердилась при проверке. Сейчас в отделе МВД продолжают мероприятия по выяснению всех деталей произошедшего.