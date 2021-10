Here and now, unfortunately, ends my journey on Pixabay.

Житель Ефремовского района не устоял перед десятком бутылок водки

Мужчина похитил с чужой дачи алкоголь и три тысячи рублей.

Ефремовские полицейские выясняют обстоятельства кражи в одном из поселков. Предполагается, что преступник узнал о том, что в дачном домике есть алкоголь, и решил присвоить его себе. Дождавшись отсутствия хозяев и темноты, мужчина отжал дверь жилища и проник внутрь. «Похититель забрал 10 бутылок водки, а также денежные средства в размере 3000 рублей, которые обнаружил в доме. Работая на месте происшествия, полицейские получили основания полагать, что к противоправному деянию причастен 50-летний неработающий ранее судимый житель поселка», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области. Версия предварительно подтвердилась при проверке. Сейчас в отделе МВД продолжают мероприятия по выяснению всех деталей произошедшего.

