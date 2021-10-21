Тулячек приглашают на конкурс «Мама года — 2021»

Фото из архива Myslo.

В конкурсе могут принять участие женщины от 18 до 35 лет, имеющие одного и более детей. Заявки принимаются на почту mmc-rodina@tularegion.org с пометкой «Мама года — 2021» или лично по адресу: пр. Ленина, 20, ММЦ «Родина». Также для участие необходимо пройти регистрацию на интернет-портале АИС «Молодежь России».

2 ноября в 18.00 состоится очное знакомство с конкурсантками по адресу: Тула, пр. Ленина, 20. При себе необходимо иметь копию или оригинал заявки (анкеты).

В этот день участницы покажут самопрезентацию — расскажут о себе и своей семье, творческий номер и побеседуют с членами жюри.

Девушки, которые выйдут в финал конкурса, будут готовиться к финальному шоу с 3 по 27 ноября. Например, их ждет кулинарный поединок «Пальчики оближешь».

Участницы будут готовить блюда различных национальных кухонь (вьетнамская, итальянская, грузинская, японская, азиатская и др.). Вид блюда определит жребий.

Также участниц ждет фотосессия, по ее итогам будет объявлено онлайн голосование. Девушке, набравшей большинство голосов, будет присужден титул «Инстадива».

За время подготовки конкурсантки будут оттачивать искусство дефиле и творческие номера, пройдут мастер-классы по макияжу, позированию,

примерке костюмов.

Финальное шоу состоится 28 ноября на сцене ММЦ «Родина».

В рамках проведения финального шоу конкурса планируется определение лучшей группы поддержки участниц, а также зрительское голосование за победу финалисток в номинации «Таланты и поклонники».



По решению жюри финалисткам конкурса вручаются награды в следующих номинациях: «Мама-блогер», «Business Woman», «Просто космос!», «Звезда Мишлена», «Мечта Феллини», «Энштейн в юбке», «Героиня нашего времени!» и «Мама года — 2021». Все участницы конкурса будут награждены дипломами, памятными подарками.